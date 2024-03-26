Названы зарплаты во всех органах власти: где именно чиновники получают больше всего

Министерство финансов разработало и опубликовало аналитический инструмент ("дашборд") по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, теперь расходы государства на заработную плату работников государственных органов можно отследить с помощью аналитического инструмента "дашборд", который будет обновляться ежемесячно.

"Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина – обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя", - отметил Ермоличев.

Так, согласно "дашборду", самые большие средние зарплаты в следующих государственных органах:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 68,9 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины – 67,1 тыс. грн;

Секретариат Кабмина – 57,9 тыс грн;

Центральная избирательная комиссия – 55,0 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации – 54,5 тыс. грн.

Если рассматривать руководящие должности, то лидером является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг со средней зарплатой 400,7 тыс. грн.

Далее следует Счетная палата (171,5 тыс. грн), Центральная избирательная комиссия (170,1 тыс. грн), Государственное агентство развития туризма Украины (128,5 тыс. грн) и АМКУ (126, тыс. грн).

Кабмин принял новую систему оплаты труда госслужащих

Напомним, Кабинет министров Украины принял новую систему оплаты труда, согласно которой руководители не смогут самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки, поскольку 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% будет составлять премия.

"Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% премии", - сообщил премьер -министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, новая система будет касаться всех государственных органов, включая министерства, секретариат Кабинета министров и Офис президента, а также региональные органы, такие как областные и районные администрации.

Шмыгаль добавил, что новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сэкономить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Фото: ua.depositphotos.com