Кабмин сократит 20 тыс госслужащих, а остальные будут получать зарплату по другим правилам

Кабинет министров Украины принял новую систему оплаты труда и продолжает реформу государственного управления, согласно которой с 1 января 2024 года количество государственных служащих уменьшится почти на 20 тысяч.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Согласно новой системе, у руководителей нет возможности самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки, поскольку 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% будет составлять премия.

"Речь, прежде всего, о справедливости. Ведь никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии", - сообщил Шмигаль.

По его словам, новая система будет касаться всех государственных органов, включая министерства, секретариат Кабинета министров и офис президента, а также региональные органы, такие как областные и районные администрации.

Кроме того, с 1 января правительство сокращает количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

Шмигаль добавил, что новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сэкономить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Добавим, что по оценкам Кабмина, среднемесячная заработная плата работников в 2024 году составит 21 809 гривен, в 2025 – 25 732 гривен, а в 2026 – 30 260 гривен.

Также в Кабмине прогнозируют, что среднемесячная зарплата будет скорректирована на индекс потребительских цен. В 2024 году она увеличится на 8,5%, в 2025 году – на 8,9%, в 2026 году – на 9,1%.