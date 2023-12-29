Кабмін скоротить 20 тис держслужбовців, а решта отримуватиме зарплатню по-новому

Кабінет міністрів України ухвалив нову систему оплати праці та продовжує реформу державного управління, згідно з якою з 1 січня 2024 року кількість державних службовців зменшиться на майже 20 тисяч.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з новою системою, керівники не матимуть можливості самостійно призначати собі великі премії та надбавки, оскільки 70% зарплати державного службовця буде базуватися на окладі, а лише 30% становитиме премія.

"Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії", - повідомив Шмигаль.

За його словами, нова система стосуватиметься всіх державних органів, включаючи міністерства, секретаріат Кабінету міністрів та Офіс президента, а також регіональні органи, такі як обласні та районні адміністрації.

Окрім цього, з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

Шмигаль додав, що нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить зекономити близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Додамо, що за оцінками Кабміну, середньомісячна заробітна плата працівників у 2024 році складе 21 809 гривень, у 2025 - 25 732 гривень, а у 2026 - 30 260 гривень.

Також в Кабміні прогнозують, що середньомісячна зарплата буде скоригована на індекс споживчих цін. У 2024 році вона збільшиться на 8,5%, у 2025 році – на 8,9%, у 2026 році – на 9,1%.