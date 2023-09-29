В Україні підвищать мінімальну зарплату: коли та на скільки

Уряд України планує підняти мінімальну зарплату до 8 тисяч гривень у 2024 році, а також про індексувати пенсії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону підіймати також не будуть.

В уряді також планують збільшити бюджет для виплати субсидій, а всі субсидії будуть автоматично перепризначені для тих, хто цього потребує. Громадяни, які бажають отримати субсидію можуть подати заявку веб-сайт Пенсійного фонду, а ті, хто вже отримував раніше - онлайн через "Дію".

Шмигаль додав, що у проекті бюджету на 2024 рік майже вдвічі збільшили видатки на ветеранів з 7,5 млрд грн до понад 14 млрд грн., а також повноцінно запрацює проект помічника ветерана. На реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам виділять 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року мінімальна зарплата в Україні складає 6700 грн без урахування податку. Востаннє її підвищували в 2022 році. Народні депутати обіцяли, що розглянуть пропозицію підвищити мінімалку протягом 2023-го, але відповідний законопроєкт № 8431 зняли з розгляду.

Згідно з офіційними даними, мінімальну зарплату в Україні отримують 1,4 млн громадян, при цьому нинішній рівень мінімальної зарплати складає 74,8% до очікуваного фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у середньому за 2023 рік (8,962 тис грн).