В Украине повысят минимальную зарплату: когда и на сколько

Правительство Украины планирует поднять минимальную зарплату до 8 тысяч гривен в 2024 году, а также индексировать пенсии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он добавил, что тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона поднимать тоже не будут.

В правительстве также планируют увеличить бюджет для выплаты субсидий, а все субсидии будут автоматически переназначены для нуждающихся. Граждане, желающие получить субсидию, могут подать заявку веб-сайт Пенсионного фонда, а те, кто уже получал ранее - онлайн через "Дію".

Шмигаль добавил, что в проекте бюджета на 2024 год почти вдвое увеличили расходы на ветеранов с 7,5 млрд. грн. до более 14 млрд. грн., а также полноценно заработает проект помощника ветерана. На реабилитационную и психологическую помощь ветеранам выделят 2,6 млрд. грн.

Напомним, с 1 января 2023 года минимальная зарплата в Украине составляет 6700 грн. без учета налога. В последний раз ее повышали в 2022 году. Народные депутаты обещали, что рассмотрят предложение повысить минималку в течение 2023-го, но соответствующий законопроект №8431 сняли с рассмотрения.

Согласно официальным данным, минимальную зарплату в Украине получают 1,4 млн. граждан, при этом нынешний уровень минимальной зарплаты составляет 74,8% к ожидаемому фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц в среднем за 2023 год (8,962 тыс грн).