Минимальная зарплата в Украине в 2024 году и прожиточный минимум: какое повышение предусмотрено

Какова будет минимальная зарплата в Украине в 2024 году и прожиточный минимум, а также какое повышение дохода населения планируется в 2025-2026 годах, рассказывает Delo.ua.

Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2024 год", который вступает в силу 1 января текущего года, предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Так, размер минимальной зарплаты в 2024 году будет составлять:

с 1 января – 7 100 грн/мес.

с 1 апреля – 8 000 грн/мес.

Кроме того, будет повышен размер прожиточного минимума для украинцев:

с 1 января – 2 920 грн/мес.

В то же время прожиточный минимум по возрасту составит:

дети в возрасте до 6 лет – 2 563 грн/мес;

﻿﻿дети в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 грн/мес;

﻿﻿трудоспособные лица – 3 028 грн/мес;

﻿﻿лица, утратившие трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 грн/мес.

Рост зарплат

Кабинет министров в проекте бюджета ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев из-за снижения ожиданий инфляции. По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная зарплата работников составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составляла 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. Ранее ожидался рост на 5,2%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%. Ранее ожидался рост на 6%.

Отметим, что, согласно результатам исследования Work.ua, 46% работодателей пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в 2024 году. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышения оплаты труда сотрудников до 10%. Сокращение зарплат прогнозируют только 1% опрошенных работодателей.

Минимальная зарплата в 2025 и 2026 годах

При этом стало известно, какова будет минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025-2026 годах.

Прогнозируемый размер минимальной зарплаты в 2025 году:

с 1 января 2025 года – 8370 грн/мес;

с 1 января 2026 года – 8956 грн/мес.

Прожиточный минимум в 2025-2026 годах

Прогнозируемый размер прожиточного минимума в 2025 году составит:

на одного человека – 3 183 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 2 794 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 484 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 301 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 573 грн/мес.

В 2026 году прогнозируемый размер прожиточного минимума будет составлять:

на одного человека – 3 431 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 3 012 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 756 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 558 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 774 грн/мес.

Отметим, что размер минимальной зарплаты в 2025-2026 годах еще не утвержден, а прогнозируемый правительством.