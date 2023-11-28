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Зеленский подписал госбюджет на следующий год
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Соответствующая информация размещена в карточке законопроекта №10000 на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что документ был возвращен с подписью главы государства 28 ноября.
Бюджет 2024: что предусмотрено
Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год 9 ноября. Документ предусматривает, что доходы бюджета составят 1,76 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн гривен. Дефицит запланирован на уровне 1,57 трлн гривен. В то же время внешние заимствования составят 41 млрд долларов.
Предполагается, что реальный валовой внутренний продукт вырастет на 4,6%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Ожидаемая инфляция будет составлять 9,7%, а курс гривны – 40,7 грн за доллар.
Среди прочего планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2 920 грн (+12,8%). А с 1 марта будет проведена индексация пенсий.