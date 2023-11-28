Зеленский подписал госбюджет на следующий год

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Соответствующая информация размещена в карточке законопроекта №10000 на сайте Верховной Рады.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Отмечается, что документ был возвращен с подписью главы государства 28 ноября.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год 9 ноября. Документ предусматривает, что доходы бюджета составят 1,76 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн гривен. Дефицит запланирован на уровне 1,57 трлн гривен. В то же время внешние заимствования составят 41 млрд долларов.

Предполагается, что реальный валовой внутренний продукт вырастет на 4,6%.

Ожидаемая инфляция будет составлять 9,7%, а курс гривны – 40,7 грн за доллар.

Среди прочего планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2 920 грн (+12,8%). А с 1 марта будет проведена индексация пенсий.