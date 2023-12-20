Дефицит кадров, военный рекрутинг и искусственный интеллект: какие тренды будут влиять на рынок труда в 2024 году

Work.ua проанализировал, каким был рынок труда в 2023-м, сделав выводы, что ждет работодателя и соискателя в следующем году. Delo.ua выбрало главные тенденции текущего года и вызовы на рынке труда в 2024 году.

Дефицит кадров и пути его преодоления

В 2023 году абсолютное большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров. Он усиливался неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и в отраслевом измерении.

Среди основных причин дефицита кадров – сотни тысяч украинцев были мобилизованы на защиту государства, миллионы вынуждены уехать за границу или стали внутренне перемещенными лицами. В Минэкономики заявляют, что такая ситуация является самым большим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.

При этом исследования показывают, что за границей могут остаться более 3 млн украинцев.

Планируют ли работодатели расширять штат в 2024 году

По данным Work.ua, 41% опрошенных не планируют существенных изменений в 2024 году. 55% опрошенных планируют увеличить количество сотрудников. Только 4% опрошенных прогнозируют сокращение штата в следующем году.

Планируют ли специалисты менять профессию в 2024 году

Что касается карьерных планов специалистов, то львиная доля опрошенных Work.ua респондентов еще не определились, будут ли менять профессию или место работы в 2024 году. Еще 31% респондентов намерены овладеть новой профессией, а 13% — изменить текущее место работы. И только 17% опрошенных не планируют никаких изменений.

Так, работодателям придется принимать меры не только для преодоления дефицита кадров, но и для удержания уже имеющихся сотрудников, например из-за повышения зарплаты или объема бенефитов, которые компании предлагают украинцам.

Зарплата в Украине

Повышение заработной платы – один из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2023 году. Аналитики Work.ua отмечают, что в этом году средняя заработная плата выросла на 23% – с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Более чем на 50% с января по ноябрь 2023 года выросли доходы таких специалистов:

с 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) - у составителя;

с 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) – у медиапродюсера;

с 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) - у мойщика;

с 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) - у автослесаря;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) – у высотника;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) – у технолога мебели.

Больше всего выросли доходы у представителей таких профессий:

с 56 250 грн до 70 000 грн - у Net-программистов;

с 20 000 грн до 32 500 грн - у медиапродюсеров;

с 22 500 грн до 33 750 грн - у автослесарей;

с 20 000 грн до 30 000 грн - у высотников;

с 30 000 грн до 40 000 грн - у риелторов.

Так изменились зарплаты этих же специалистов в ІІІ квартиле (показатель, чаще всего отвечающий уровню зарплаты специалиста высшего уровня):

с 85 000 грн до 105 000 грн - у Net-программистов;

с 25 625 грн до 40 000 грн - у медиапродюсеров;

с 30 000 грн до 43 750 грн - у автослесарей;

с 25 000 грн до 31 250 грн - у высотников;

с 40 000 грн до 50 000 грн - у риелторов.

Результаты опроса Work.ua показали, что 46% работодателей пока не планируют пересматривать размер зарплаты в 2024 году. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышения оплаты труда сотрудников до 10%. Сокращение зарплат прогнозируют только 1% опрошенных работодателей.

Бенефиты для специалистов

Когда работодателю не удается конкурировать за соискателя оплатой труда, бизнес внедряет бенефиты — дополнительные преимущества, которые получает работник. Среди бенефитов, кроме повышения зарплаты, желающих получать специалисты:

гибридный формат работы;

компенсация расходов на обучение и хобби;

дополнительные дни отпуска.

В свою очередь бизнес планирует предоставлять такие бенефиты сотрудникам в 2024 году:

Новое явление на рынке труда – военный рекрутинг

Полномасштабное вторжение заставляет изменить взгляд на привлечение людей к службе в армии. Ведь большая часть военного подразделения – это, по сути, гражданские профессии: квалифицированные экскаваторщики, водители, дизелисты, делопроизводители, медики, психологи, делопроизводители, бухгалтеры, повара и т.д.

Военный рекрутинг — это новая модель для формирования войска, когда человек сам может выбирать, где и кем служить.

Адаптация к нуждам ветеранов

Как утверждает Министерство по делам ветеранов, "по завершении войны мы будем иметь около 5 миллионов человек, причастных к ветеранской политике. Это непосредственно участники боевых действий". Поэтому задача бизнеса и общества — адаптировать среду к потребностям каждого человека, являющегося его полноправной частью.

"Уже в обозримом будущем на рынке труда, наверное, не будет ни одной организации, где не будут работать ветераны. На рынке есть компании, уже имеющие опыт трудоустройства ветеранов, имеющих своих работников в рядах Сил обороны. А есть 65% компаний, заявляющих, не имеющие опыта сотрудничества с ветеранами. Поэтому есть над чем работать ", - подчеркивает руководитель проекта "Навстречу" в Work.ua Анастасия Разлуцкая.

Как отмечают аналитики платформы для поиска работы, в 2023 году количество вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 97%, для ветеранов – на 133%.

Введение программ адаптации ветеранов – часть HR-стратегии на 2024 год в крупных компаниях.

Ментальное здоровье работников

По оценкам ВОЗ, каждый четвертый украинец будет иметь проблемы с психическим здоровьем после окончания войны: от тревог и стресса до более тяжелых состояний. Кроме ключевой причины стресса в нашей жизни – полномасштабного вторжения – люди испытывают страх за будущее. Эта тенденция наблюдается на уровне международных исследований. Американский портал Glassdoor в своих прогнозах на 2024 год выделяет страх потери работы, что будет влиять на моральное состояние работников.

В Украине общественный запрос на заботу о ментальном здоровье растет. С начала полномасштабного вторжения спрос на психологов вырос в 3 раза.

Чтобы поддержать ментальное здоровье работников и не допускать выгорания в коллективе, работодатели могут нанять корпоративных психологов, внедрить занятия по йоге или медитациям, регулярные one-to-one встречи с сотрудниками, ввести гибкий график работы и культуру отпусков в компании (в частности, когда руководители поощряют работников к использованию отпусков).

Искусственный интеллект

На сегодняшний день искусственный интеллект не заменит большинства профессий. Однако люди, умеющие пользоваться современными технологиями, будут иметь преимущество над теми, кто не овладел ИИ. Опрос Work.ua показал, что 33% работодателей ожидают от кандидатов навыков использования ИИ.

Возвращение в офисы

Work.ua спросил у работодателей, планируют ли они возвращать в офисы сотрудников, работавших дистанционно. Так, 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, поэтому для них этот вопрос не актуален. Еще 18% пока не определились со своими планами на 2024 год. 17% уже отменили практику удаленной работы. Наконец, 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и дальше смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов внедрят гибридную занятость в 2024 году.