Готовы ли работодатели нанимать специалистов на смежные профессии и как подготовиться к собеседованию в случае смены должности

На рынке труда достаточно распространена тенденция, когда специалисты ищут возможности в смежных профессиях, ведь многие специальности имеют общие элементы. Эта тенденция усилилась во время COVID-19, а особенно, когда началась полномасштабная война в Украине. Готовы ли работодатели нанимать специалистов на смежную профессию, как подготовиться к такому собеседованию и составить резюме, рассказывает Delo.ua.

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В условиях дефицита рабочих сил работодатели уже давно рассматривают кандидатов со смежных должностей, но не на все уровни и функции в бизнесе. Есть ключевые направления, где экспертиза жизненно необходима, поэтому при найме сотрудников на такие позиции не может быть компромиссов.

Если же говорить о линейных сотрудниках, даже рабочих, то такие переходы сейчас почти не единственный способ укомплектования штата.

Большое перемещение людей повлекло за собой большое помещение экспертизы, поэтому люди находятся в разных городах со своими навыками в условиях отсутствия спроса. В то же время работодатель нуждается в тех компетенциях, которых в данном регионе может не хватать. Именно поэтому переобучение – это путь к решению задачи. Наталья Слинько Операционный директор GRC.UA

По словам Head of Recruitment ИТ-компании Boosta Светланы Глуховой, работодатели со своей стороны также могут быть заинтересованы в специалистах, которые могут легко адаптироваться к новому направлению. Причины поиска возможностей в смежных профессиях могут включать:

ограниченное количество доступных вакансий, соответствующих их текущему опыту;

достижение "профессионального потолка";

усталость от однообразных задач в текущей должности.

"Переход к смежной роли позволяет специалисту не только изменить атмосферу, но и расширить свой арсенал профессиональных навыков, и, возможно, найти работу, которая ему больше нравится", - отмечает Светлана Глухова.

Эту тенденцию также подтвердила руководитель направления OLX Работа и Услуги Мария Абдуллина. К тому же часто это не просто поиск работы на смежной профессии, а полное изменение деятельности. Чаще такая ситуация является результатом изменений на рынке труда, когда спрос на определенные профессии уменьшается, а на другие растет. Такие тенденции стали видны во время пандемии COVID-19 и еще больше популяризировались с начала большой войны.

Люди могут искать работу в смежной профессии или рассматривать полное изменение деятельности (свитчинг), если они хотят расширить свои навыки или изменить направление карьеры. Причиной изменений может быть отсутствие перспектив на текущем месте работы, выгорание, несовпадение образования или профессиональных навыков с реальными потребностями рынка. Мария Абдуллина Руководитель направления OLX Работа и Услуги

Также причиной поиска смежных профессий или свитчинга может быть слишком высокая популяризация определенных профессий. Как следствие – возникает избыток кандидатов, высокая конкуренция в определенной сфере и невозможность найти работу по специальности. Абдуллина говорит, что долгое время такая ситуация наблюдалась с профессиями юристов и экономистов. Пока достаточно "перегретой" стала и сфера IT.

Готовы ли работодатели более активно нанимать людей на смежные профессии

Готовность работодателей рискнуть, принимая специалистов по смежным профессиям, может значительно варьироваться в зависимости от конкретной отрасли и региона, ведь рынок труда сейчас восстанавливается неодинаково по Украине, говорит Светлана Глухова. В некоторых случаях работодатели могут проявлять высокий интерес к специалистам, которые могут легко адаптироваться к новым направлениям работы.

Если говорить об IТ-отрасли, то ситуация выглядит несколько иначе – конкуренция среди кандидатов значительно выросла. Сегодня рекрутеры получают большее количество отзывов, чем раньше, поэтому IТ-работодатели редко готовы нанимать специалистов без релевантного опыта и инвестировать дополнительно время и средства в их адаптацию.

В контексте войны в Украине и дефицита квалифицированных специалистов работодатели могут быть готовы рассматривать альтернативные варианты и искать специалистов, которые могут быстро адаптироваться к новым задачам и вызовам. Светлана Глухова Head of Recruitment IТ-компании Boosta

Однако все зависит от того, насколько силен дефицит кадров в той или иной сфере. Когда у работодателя стоит очередь из кандидатов – он может выбрать самого квалифицированного и сэкономить таким образом на дополнительном обучении, добавила Марина Абдуллина. Однако в ситуации кадрового голода в первую очередь расширяются критерии найма и тогда приемлем наем работника без опыта и вложения ресурсов в его обучение.

Например, на сегодняшний день есть огромный дефицит технических специалистов – токарей, сварщиков, операторов техники. Поэтому сейчас работодатели не только создают условия для обучения непосредственно на рабочем месте, но и запускают целые учебные заведения по подготовке востребованных специалистов. Одним из самых масштабных примеров является Метинвест Политехника. Это первое в Украине негосударственное горно-металлургическое учреждение высшего образования, которое готовит дефицитных специалистов на предприятия компании, где они могут работать впоследствии.

Еще одним примером запуска учебной программы в предприятии является построение компанией Nestlé программы дуального образования с целью предоставления работникам и работницам возможность освоить смежные и новые профессии.

Женщины сейчас работают на производстве на должностях, ранее считавшихся сугубо "мужскими" и мы в Nestlé способствуем таким смелым шагам наших женщин. Мы ломаем стереотипы, когда женщину даже не рассматривали на должности оператора линии или водителя погрузчика. Полина Карелина Директор по управлению персоналом Nestlé в Украине и Молдове

У компании Nestlé уже есть опыт переобучения и построения определенных программ на производстве, когда работник или работница предприятия осваивают новую профессию без отрыва от производства. Для обучения есть подходящие и доступные для всех желающих классы и готовые учебные программы. В компании уверены, что такой подход будет предусматривать инвестиции, но это наиболее ценные инвестиции, потому что они строят предпосылки для постоянного обучения.

Учитывая, что уже сегодня дефицит кадров в определенных отраслях критический, поэтому вопрос расширения пула кандидатов в некоторых компаниях стоит очень остро. В частности это касается строительной отрасли, производства, логистики и медицины.

В то же время Наталья Слинько отметила, что тенденция найма людей на смежные профессии бесспорна, и единственный выход при условии нынешнего состояния безопасности, поскольку именно опасность и существующее законодательство тормозит еще трудовую иммиграцию в Украину из других стран. Однако после войны Украине не избежать явления, когда работодатели будут активнее нанимать специалистов на смежные профессии.

Как специалисту искать работу на смежной профессии и адаптировать свое резюме

Эксперты дали советы специалистам, как искать работу на смежную профессию и адаптировать свое резюме, чтобы работодатели звали вас на собеседование.

Операционный директор GRC.UA Наталья Слинько рассказала Delo.ua о том, что уже часто искатели работы имеют от 3 до 6-7 резюме, которые могут отличаться деталями, а также должностями, работу на которые человек ищет.

"Рекордсмен с количеством резюме с разными должностями у 1 кандидата - 548, выдающийся соискатель работы", - подчеркнула она.

Поэтому для получения работы на смежной профессии нужно следовать следующим советам: