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Готовы ли работодатели нанимать специалистов на смежные профессии и как подготовиться к собеседованию в случае смены должности
На рынке труда достаточно распространена тенденция, когда специалисты ищут возможности в смежных профессиях, ведь многие специальности имеют общие элементы. Эта тенденция усилилась во время COVID-19, а особенно, когда началась полномасштабная война в Украине. Готовы ли работодатели нанимать специалистов на смежную профессию, как подготовиться к такому собеседованию и составить резюме, рассказывает Delo.ua.
В условиях дефицита рабочих сил работодатели уже давно рассматривают кандидатов со смежных должностей, но не на все уровни и функции в бизнесе. Есть ключевые направления, где экспертиза жизненно необходима, поэтому при найме сотрудников на такие позиции не может быть компромиссов.
Если же говорить о линейных сотрудниках, даже рабочих, то такие переходы сейчас почти не единственный способ укомплектования штата.
По словам Head of Recruitment ИТ-компании Boosta Светланы Глуховой, работодатели со своей стороны также могут быть заинтересованы в специалистах, которые могут легко адаптироваться к новому направлению. Причины поиска возможностей в смежных профессиях могут включать:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- ограниченное количество доступных вакансий, соответствующих их текущему опыту;
- достижение "профессионального потолка";
- усталость от однообразных задач в текущей должности.
"Переход к смежной роли позволяет специалисту не только изменить атмосферу, но и расширить свой арсенал профессиональных навыков, и, возможно, найти работу, которая ему больше нравится", - отмечает Светлана Глухова.
Эту тенденцию также подтвердила руководитель направления OLX Работа и Услуги Мария Абдуллина. К тому же часто это не просто поиск работы на смежной профессии, а полное изменение деятельности. Чаще такая ситуация является результатом изменений на рынке труда, когда спрос на определенные профессии уменьшается, а на другие растет. Такие тенденции стали видны во время пандемии COVID-19 и еще больше популяризировались с начала большой войны.
Также причиной поиска смежных профессий или свитчинга может быть слишком высокая популяризация определенных профессий. Как следствие – возникает избыток кандидатов, высокая конкуренция в определенной сфере и невозможность найти работу по специальности. Абдуллина говорит, что долгое время такая ситуация наблюдалась с профессиями юристов и экономистов. Пока достаточно "перегретой" стала и сфера IT.
Готовы ли работодатели более активно нанимать людей на смежные профессии
Готовность работодателей рискнуть, принимая специалистов по смежным профессиям, может значительно варьироваться в зависимости от конкретной отрасли и региона, ведь рынок труда сейчас восстанавливается неодинаково по Украине, говорит Светлана Глухова. В некоторых случаях работодатели могут проявлять высокий интерес к специалистам, которые могут легко адаптироваться к новым направлениям работы.
Если говорить об IТ-отрасли, то ситуация выглядит несколько иначе – конкуренция среди кандидатов значительно выросла. Сегодня рекрутеры получают большее количество отзывов, чем раньше, поэтому IТ-работодатели редко готовы нанимать специалистов без релевантного опыта и инвестировать дополнительно время и средства в их адаптацию.
Однако все зависит от того, насколько силен дефицит кадров в той или иной сфере. Когда у работодателя стоит очередь из кандидатов – он может выбрать самого квалифицированного и сэкономить таким образом на дополнительном обучении, добавила Марина Абдуллина. Однако в ситуации кадрового голода в первую очередь расширяются критерии найма и тогда приемлем наем работника без опыта и вложения ресурсов в его обучение.
Например, на сегодняшний день есть огромный дефицит технических специалистов – токарей, сварщиков, операторов техники. Поэтому сейчас работодатели не только создают условия для обучения непосредственно на рабочем месте, но и запускают целые учебные заведения по подготовке востребованных специалистов. Одним из самых масштабных примеров является Метинвест Политехника. Это первое в Украине негосударственное горно-металлургическое учреждение высшего образования, которое готовит дефицитных специалистов на предприятия компании, где они могут работать впоследствии.
Еще одним примером запуска учебной программы в предприятии является построение компанией Nestlé программы дуального образования с целью предоставления работникам и работницам возможность освоить смежные и новые профессии.
У компании Nestlé уже есть опыт переобучения и построения определенных программ на производстве, когда работник или работница предприятия осваивают новую профессию без отрыва от производства. Для обучения есть подходящие и доступные для всех желающих классы и готовые учебные программы. В компании уверены, что такой подход будет предусматривать инвестиции, но это наиболее ценные инвестиции, потому что они строят предпосылки для постоянного обучения.
Учитывая, что уже сегодня дефицит кадров в определенных отраслях критический, поэтому вопрос расширения пула кандидатов в некоторых компаниях стоит очень остро. В частности это касается строительной отрасли, производства, логистики и медицины.
В то же время Наталья Слинько отметила, что тенденция найма людей на смежные профессии бесспорна, и единственный выход при условии нынешнего состояния безопасности, поскольку именно опасность и существующее законодательство тормозит еще трудовую иммиграцию в Украину из других стран. Однако после войны Украине не избежать явления, когда работодатели будут активнее нанимать специалистов на смежные профессии.
Как специалисту искать работу на смежной профессии и адаптировать свое резюме
Эксперты дали советы специалистам, как искать работу на смежную профессию и адаптировать свое резюме, чтобы работодатели звали вас на собеседование.
Операционный директор GRC.UA Наталья Слинько рассказала Delo.ua о том, что уже часто искатели работы имеют от 3 до 6-7 резюме, которые могут отличаться деталями, а также должностями, работу на которые человек ищет.
"Рекордсмен с количеством резюме с разными должностями у 1 кандидата - 548, выдающийся соискатель работы", - подчеркнула она.
Поэтому для получения работы на смежной профессии нужно следовать следующим советам:
- Иметь отдельные резюме на любую интересную должность.
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Найти в своем опыте должности, навыки, проекты, достижения, которые будут близки к новой или смежной позиции. При создании резюме сделать на них акцент, выделить их, расписать более подробно и основательно.
- При отклике на смежную вакансию обязательно нужно написать сопроводительное письмо, в котором рассказать работодателю, чем именно вы можете быть полезны и какие навыки, причастные к новой должности, у вас уже есть.
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Тщательно готовьтесь к интервью. При разговоре с работодателем вам, возможно, придется объяснить, почему вы хотите изменить профессию и как ваш предыдущий опыт и навыки могут быть применены к новой профессии. Также вопросы могут касаться того, какие действия вы готовы предпринять, чтобы развиваться в данной профессии.
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Стройте сеть полезных контактов в новой сфере, так вы сможете узнать о вакансиях и получить рекомендации.
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Создайте свой профиль кандидата на площадке по трудоустройству, наиболее подходящий по аудитории тому сегменту, в котором вы ищете новую работу. С помощью профиля, проактивно отзывайтесь на интересующие вас вакансии.
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Общайтесь с работодателями, ходите на интервью. Это позволит вам откалибровать свою "стоимость" как специалиста, увидеть зоны развития, понять состояние рынка труда в той области, которую вы выбрали для свитчинга.
- Учитесь и развивайтесь. Возможно, вам придется получить дополнительное образование, поэтому важно быть готовым к обучению на новой работе. Или по возможности, обучение можно начать самостоятельно: записаться на бесплатные курсы или устроиться в соответствующую компанию на стажировку. Так вы лучше поймете, подходит ли выбранная профессия именно вам, а главное получите базовые навыки и опыт.
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Поиск работы – это тоже работа. В настоящее время конкуренция среди кандидатов достаточно велика. Поэтому, чтобы увеличить свои шансы попасть на собеседование с работодателем важно отзываться на большее количество релевантных вакансий.
- Важно, когда кандидат понимает, о чем говорится в описании должности и отзывается с соответствующим резюме.