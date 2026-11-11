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Поддержка скорейшего вступления Украины в ЕС упала до 47%: чего боятся европейцы

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Европейцы изменили мнение о вступлении Украины в ЕС / Depositphotos

Путь Украины в Европейский Союз сталкивается с ростом скептицизма среди европейских политиков и избирателей. В странах ЕС опасаются конкуренции с украинским агросектором, перераспределения бюджетных субсидий и политического влияния большого государства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Европейские фермеры меняют настроения

В начале полномасштабной войны жители приграничных регионов ЕС массово помогали украинцам, однако сочувствие сменилось страхом за собственное будущее.

Польские аграрии опасаются, что более дешевая украинская сельхозпродукция на свободном рынке обрушит внутренние цены.

Это отражается и на общеевропейской статистике: по данным фонда Bertelsmann Stiftung, поддержка скорейшего вступления Украины в ЕС упала с 69% в 2022 году до 47%. В Германии, Франции и Польше против членства Украины в ближайшие годы выступают от 57 до 59% опрошенных.

Политики опасаются потерять деньги и влияние

Европейские дипломаты признают, что вступление Украины в ближайшие несколько лет выглядит маловероятным. Кроме войны и потребности в реформах, помешают внутренние выборы в странах ЕС и давление правых сил, которые пугают избирателей потерей аграрных дотаций.

Кроме того, большое государство с довоенным населением в 40 миллионов получит значительный вес во время голосований в Брюсселе, что потребует реформы самого Евросоюза, на который готовы не все столицы.

В МИД Украины же подчеркивают, что интеграция взаимовыгодна, ведь Киев усилит безопасность блока миллионной закаленной в боях армией.

Альтернативные форматы интеграции

Чтобы снять напряжение, в ЕС обсуждают переходные модели. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил статус "ассоциированного члена" с участием в саммитах, но без права голоса.

Еврокомиссия же предлагает постепенную интеграцию в отдельные сектора – от обороны до энергетики – с сохранением квот и ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Именно контролируемый доступ к рынку, по словам местных фермеров, мог бы снять возражения против евроинтеграции Украины.

Напомним, у Молдовы есть шансы опередить Украину на ключевом этапе переговоров о вступлении в Европейский Союз уже до конца 2026 года.

В то же время Еврокомиссия пока не может определить конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. В Брюсселе ожидают, что при условии выполнения необходимых требований Киев сможет уже в 2027 году закрыть до семи переговорных разделов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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