Підтримка швидкого вступу України до ЄС впала до 47%: чого бояться європейці

Шлях України до Європейського Союзу стикається зі зростанням скептицизму серед європейських політиків та виборців. У країнах ЄС побоюються конкуренції з українським агросектором, перерозподілу бюджетних субсидій та політичного впливу великої держави.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Європейські фермери змінюють настрої

На початку повномасштабної війни жителі прикордонних регіонів ЄС масово допомагали українцям, проте згодом співчуття змінилося острахом за власне майбутнє.

Як пише агентство, польські аграрії побоюються, що дешевша українська сільгосппродукція на вільному ринку обвалить внутрішні ціни.

Це відображається і на загальноєвропейській статистиці: за даними фонду Bertelsmann Stiftung, підтримка швидкого вступу України в ЄС впала з 69% у 2022 році до 47%.

У Німеччині, Франції та Польщі проти членства України в найближчі роки виступають від 57% до 59% опитаних.

Політики побоюються втратити гроші та вплив

Європейські дипломати визнають, що вступ України в найближчі кілька років виглядає малоймовірним. Окрім війни та потреби в реформах, на заваді стоять внутрішні вибори в країнах ЄС і тиск правих сил, які лякають виборців втратою аграрних дотацій.

Крім того, велика держава з довоєнним населенням у 40 мільйонів отримає значну вагу під час голосувань у Брюсселі, що вимагатиме реформи самого Євросоюзу, на яку готові не всі столиці.

У МЗС України натомість наголошують, що інтеграція є взаємовигідною, адже Київ посилить безпеку блоку мільйонною загартованою в боях армією.

Альтернативні формати інтеграції

Щоб зняти напругу, в ЄС обговорюють перехідні моделі. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував статус "асоційованого члена" — з участю в самітах, але без права голосу.

Єврокомісія ж пропонує поступову інтеграцію в окремі сектори — від оборони до енергетики — зі збереженням квот і обмежень на українську аграрну продукцію.

Саме контрольований доступ до ринку, за словами місцевих фермерів, міг би зняти їхні заперечення проти євроінтеграції України.

Нагадаємо, Молдова має шанси випередити Україну на ключовому етапі переговорів про вступ до Європейського Союзу вже до кінця 2026 року.

Водночас Єврокомісія поки не може визначити конкретну дату вступу України до Європейського Союзу. У Брюсселі очікують, що за умови виконання необхідних вимог Київ зможе вже у 2027 році закрити до семи переговорних розділів.