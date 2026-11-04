Україна поки не має дати вступу до ЄС: у Брюсселі назвали умову прискорення переговорів

Європейська комісія поки не може визначити конкретну дату вступу України до Європейського Союзу. Водночас у Брюсселі очікують, що за умови виконання необхідних вимог Київ зможе вже у 2027 році закрити до семи переговорних розділів. Про це заявили європейська комісарка з питань розширення Марта Кос та висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Як пише Dilo, про це повідомила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, інформує "Інтерфакс-Україна".

Коли Україна може вступити до Євросоюзу

За словами Марти Кос, на нинішньому етапі переговорного процесу визначити точну дату приєднання України до ЄС неможливо.

Водночас у представленій Єврокомісією доповіді про розширення окреслено плани щодо євроінтеграції України до кінця 2027 року. Подальші терміни залежатимуть від того, наскільки швидко країна виконуватиме необхідні умови.

Європейська комісарка пояснила, що дорожні карти передбачають завершення переговорів за окремими кластерами та відкриття наступних етапів переговорного процесу.

Скільки переговорних розділів Україна може закрити у 2027 році

Марта Кос також заявила, що Україна має перспективи суттєво просунутися у переговорах про вступ до ЄС уже наступного року.

За її прогнозом, якщо Київ виконає вимоги IBAR — звіту про оцінку готовності, — то у 2027 році зможе закрити до семи переговорних розділів.

Комісарка наголосила, що шанси на виконання цих умов є високими. Такий прогноз вона вже озвучувала під час презентації доповіді про розширення в Комітеті із закордонних справ Європейського парламенту.

У ЄС пояснили, чому важливе швидке наближення України до членства

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також зауважила, що Україні ще належить пройти значний шлях до членства в Євросоюзі.

Водночас вона закликала працювати з громадськістю та пояснювати важливість європейської інтеграції України для безпеки всього Європейського Союзу.

За словами Каллас, бойовий досвід України, розвинені військові спроможності та експертні знання можуть посилити європейську безпеку.

Вона наголосила, що з огляду на це ЄС зацікавлений у якомога швидшому просуванні України на шляху до європейської інтеграції.

Нагадаємо, Молдова має шанси випередити Україну на ключовому етапі переговорів про вступ до Європейського Союзу вже до кінця 2026 року.