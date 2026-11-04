Молдова може випередити Україну в переговорах про вступ до ЄС вже у 2026 році

Молдова має шанси випередити Україну на ключовому етапі переговорів про вступ до Європейського Союзу вже до кінця 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомили в Єврокомісії перед оприлюдненням щорічного звіту про розширення ЄС та презентацією відповідних дорожніх карт для обох країн, передає "Радіо Свобода".

Кишинів офіційно поінформував Єврокомісію про виконання проміжних критеріїв у сфері верховенства права, тоді як для Києва цей процес може затягнутися до першої половини 2027 року.

За даними брюссельських посадовців, Молдова протягом останнього місяця здійснила суттєвий ривок у виконанні проміжних вимог. Влада країни вже направила ЄК підтвердні документи та звіти.

Очікується, що Єврокомісія завершить їхню оцінку до кінця 2026 року і, в разі позитивного висновку, передасть його на розгляд Ради ЄС.

Для України аналогічний етап оцінки за оптимістичними прогнозами має завершитися в першій половині 2027 року — за умови відчутного прискорення внутрішніх реформ.

Йдеться про звіт IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) — спеціальну оцінку виконання критеріїв у сфері верховенства права. Вона стосується ключових переговорних розділів:

Розділ 23: "Судова влада та фундаментальні права";

Розділ 24: "Юстиція, свобода та безпека".

Без отримання позитивного звіту IBAR жодна країна-кандидат не має права перейти до фінального етапу — безпосереднього закриття переговорних розділів. Таким чином, Молдова може випередити Україну щонайменше на пів року.

Загалом переговорний процес охоплює 35 розділів, 33 з яких згруповано у шість тематичних кластерів.

Згідно з попередніми оцінками та дорожніми картами Єврокомісії, після затвердження IBAR у 2027 році Молдова зможе закрити одразу 25 глав, тоді як Україна — лише 7.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує спеціальні дорожні карти для України, Молдови, Албанії та Чорногорії, які мають допомогти цим країнам швидше пройти ключові етапи переговорів про вступ. Брюсель також розглядає можливість визначити орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів.