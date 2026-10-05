Вступ України до ЄС: два наступні кластери можуть відкрити уже наступного тижня

Україна та Молдова можуть відкрити наступні два переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу вже наступного тижня. Для України ключовою умовою залишається ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо освітніх прав національних меншин.

Як інформує Dilo, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву європейської комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

"Щойно це станеться, держави-члени повинні пришвидшити процедуру. Але так, цілком можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України наступного тижня", – заявила Кос.

За її словами, це може відбутися під час міжурядових конференцій або в їхніх межах у Люксембурзі.

У Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт №16119 щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин. Його ухвалення має допомогти зняти угорське вето та розблокувати подальший рух України в переговорах про вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після реєстрації законопроєкту заявив, що очікує повного забезпечення прав угорської національної меншини в Україні на практиці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом проведе спеціальне засідання для розгляду євроінтеграційного пакета документів та законопроєкту про права національних меншин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина може зняти вето на два економічні кластери переговорів України з ЄС. Йдеться про наступний етап переговорного процесу після виконання Києвом умов, пов'язаних із правами національних меншин.