Вступление Украины в ЕС: два следующих кластера могут открыть уже на следующей неделе

Украина и Молдова могут открыть следующие два переговорных кластера о вступлении в Европейский Союз уже на следующей неделе. Для Украины ключевым условием остается принятие Верховной Радой законопроекта по образовательным правам национальных меньшинств.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление европейской комиссарши по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

"Как только это произойдет, государства-члены должны ускорить процедуру. Но да, вполне возможно, что мы откроем следующие два кластера для Молдовы и Украины на следующей неделе", - заявила Кос.

По ее словам, это может произойти на межправительственных конференциях или в их границах в Люксембурге.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №16119 по обеспечению образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Его принятие должно помочь снять венгерское вето и разблокировать дальнейшее движение Украины в переговорах по вступлению в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр после регистрации законопроекта заявил, что ожидает полного обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине на практике.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил надежду на то, что Верховная Рада в ближайшее время проведет специальное заседание для рассмотрения евроинтеграционного пакета документов и законопроекта о правах национальных меньшинств.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия может снять вето на два экономических кластера переговоров Украины с ЕС. Речь идет о следующем этапе переговорного процесса после выполнения Киевом условий, связанных с правами национальных меньшинств.