UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,87

EUR

51,00

50,67

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС: два следующих кластера могут открыть уже на следующей неделе

Украина и Молдова могут открыть следующие два переговорных кластера
Украина и Молдова могут открыть следующие два переговорных кластера

Украина и Молдова могут открыть следующие два переговорных кластера о вступлении в Европейский Союз уже на следующей неделе. Для Украины ключевым условием остается принятие Верховной Радой законопроекта по образовательным правам национальных меньшинств.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление европейской комиссарши по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

"Как только это произойдет, государства-члены должны ускорить процедуру. Но да, вполне возможно, что мы откроем следующие два кластера для Молдовы и Украины на следующей неделе", - заявила Кос.

По ее словам, это может произойти на межправительственных конференциях или в их границах в Люксембурге.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №16119 по обеспечению образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Его принятие должно помочь снять венгерское вето и разблокировать дальнейшее движение Украины в переговорах по вступлению в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр после регистрации законопроекта заявил, что ожидает полного обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине на практике.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил надежду на то, что Верховная Рада в ближайшее время проведет специальное заседание для рассмотрения евроинтеграционного пакета документов и законопроекта о правах национальных меньшинств.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия может снять вето на два экономических кластера переговоров Украины с ЕС. Речь идет о следующем этапе переговорного процесса после выполнения Киевом условий, связанных с правами национальных меньшинств.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности