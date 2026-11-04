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Молдова может опередить Украину в переговорах о вступлении в ЕС уже в 2026 году

Молдова опережает Украину по пути в ЕС
Молдова опережает Украину по пути в ЕС

У Молдовы есть шансы опередить Украину на ключевом этапе переговоров о вступлении в Европейский Союз уже до конца 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Еврокомиссии перед обнародованием ежегодного отчета о расширении ЕС и презентацией соответствующих дорожных карт для обеих стран, передает "Радио Свобода".

Кишинев официально проинформировал Еврокомиссию о выполнении промежуточных критериев в сфере верховенства права, в то время как для Киева этот процесс может затянуться до первой половины 2027 года.

По данным брюссельских чиновников, Молдова в течение последнего месяца совершила существенный рывок в выполнении промежуточных требований. Власти страны уже направили ЕК подтверждающие документы и отчеты.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит их оценку до конца 2026 года и в случае положительного заключения передаст его на рассмотрение Совета ЕС.

Для Украины аналогичный этап оценки по оптимистическим прогнозам должен завершиться в первой половине 2027 года — при условии ощутимого ускорения внутренних реформ.

Речь идет об отчете IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) – специальной оценке выполнения критериев в сфере верховенства права. Она касается ключевых переговорных разделов:

  • Раздел 23: "Судебная власть и фундаментальные права";
  • Раздел 24: "Юстиция, свобода и сохранность".

Без получения положительного отчета IBAR ни одна из стран-кандидатов не имеет права перейти к финальному этапу — непосредственному закрытию переговорных разделов. Таким образом, Молдова может опередить Украину минимум на полгода.

В общей сложности переговорный процесс охватывает 35 разделов, 33 из которых сгруппированы в шесть тематических кластеров.

Согласно предварительным оценкам и дорожным картам Еврокомиссии, после утверждения IBAR в 2027 году Молдова сможет закрыть сразу 25 глав, тогда как Украина — всего 7.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит специальные дорожные карты для Украины, Молдовы, Албании и Черногории, которые должны помочь этим странам пройти ключевые этапы переговоров о вступлении. Брюссель также рассматривает возможность определить ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров.

Автор:
Татьяна Бессараб

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