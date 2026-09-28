ЕС хочет ускорить вступление Украины: Брюссель готовит дорожную карту

Европейский Союз готовит специальные дорожные карты для Украины, Молдовы, Албании и Черногории, которые должны помочь этим странам пройти ключевые этапы переговоров о вступлении. Брюссель также рассматривает возможность определить ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров.

Как пишет Dilo, об этом информирует Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Еврокомиссии, участвующих в подготовке предложений.

Брюссель готовит новый план расширения ЕС

По их словам, документы должны помочь наиболее продвинутым странам-кандидатам ускорить процесс вступления в ЕС.

Украина, Молдова, Черногория и Албания считаются наиболее продвинутыми среди стран, претендующих на членство в Евросоюзе. В то же время, переговорный процесс остается длительным, а четких сроков возможного вступления этих государств в блок до сих пор нет.

Что будут предусматривать дорожные карты

Новый формат должен определить конкретные требования каждой страны-кандидата, а также ориентировочные сроки выполнения ключевых реформ. Речь идет, в частности, о переговорных "кластерах" - группах реформ и законодательных изменений, которые страны должны завершить на пути к членству.

По замыслу Еврокомиссии, дорожные карты будут не только определять обязательства кандидатов, но и создавать определенные обязательства для государств-членов ЕС, от которых зависит дальнейшее продвижение переговоров.

Представитель Еврокомиссии подтвердил Politico , что новые документы должны "определить путь к завершению переговоров о вступлении". Они будут содержать список приоритетов, ориентировочные сроки и конкретные задачи для наиболее продвинутых кандидатов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен еще в начале сентября заявила о намерении усилить поддержку стран-кандидатов, демонстрирующих наибольший прогресс в проведении реформ.

В то же время на нынешнем этапе дорожные карты не планируют предлагать Косово, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину. Вне нового формата останутся также Грузия, Турция и Сербия. Их переговорные процессы в значительной степени затормозили из-за претензий ЕС по поводу демократических реформ, верховенства права и независимости судебной системы.

ЕС хочет использовать период до вступления

Параллельно Брюссель пересматривает политику по отношению к странам, которые находятся на пути к членству. Еврокомиссия планирует создать механизмы постепенной интеграции кандидатов в европейское пространство еще до их формального вступления.

В частности, странам могут постепенно открывать доступ к экономическим преимуществам, общим программам и отдельным проектам в зависимости от прогресса реформ.

Соответствующий пересмотр политики возглавляет советник Урсулы фон дер Ляен Александр Адам. Представить его результаты руководству ЕС планируется 6 октября.

В проекте документа отмечается, что расширение ЕС остается важной геополитической задачей, однако сам процесс вступления требует времени. Поэтому период полноправного членства предлагают использовать для подготовки как самих кандидатов, так и Евросоюза к будущему расширению.

В ЕС хотят создать предохранители

Отдельно Еврокомиссия планирует изменить внутренние механизмы работы ЕС с тем, чтобы будущие члены не могли блокировать ключевые решения или отказываться от выполнения взятых обязательств.

Фон дер Ляен и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос могут предложить чрезвычайные положения и переходные периоды, в течение которых у новых членов нет полного доступа к отдельным правам.

Потребность в таких механизмах в ЕС связывается, в частности, с опытом Венгрии. При правительстве Виктора Орбана страна неоднократно вступала в конфликт с Брюсселем из-за вопросов верховенства права, а также использовала право вето для блокирования отдельных решений ЕС, в частности, санкций против России и поддержки Украины.

Для продвижения стран-кандидатов на следующие этапы переговоров требуется единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.

Решения могут обсудить в октябре

Стратегическую дискуссию о расширении ЕС и внутренних реформах лидеры стран-членов планируют провести во время саммита в Брюсселе 15 октября.

Ожидается, что главы государств и правительств обсудят, как именно и с какой скоростью Евросоюз сможет принимать новых членов.

Марта Кос ранее заявляла Politico , что рассчитывает на активизацию процесса расширения уже этой осенью после нескольких лет медленного продвижения.

На этой неделе Урсула фон дер Ляен также посетит страны Западных Балкан. Она проведет переговоры с лидерами Черногории, Албании, Северной Македонии и Косово. Визиты в Боснию и Герцеговину и Сербию не запланированы из-за проведения там национальных выборов.

Напомним, на фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту на 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.