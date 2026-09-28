ЄС хоче прискорити вступ України: Брюсель готує дорожню карту

Європейський Союз готує спеціальні дорожні карти для України, Молдови, Албанії та Чорногорії, які мають допомогти цим країнам швидше пройти ключові етапи переговорів про вступ. Брюсель також розглядає можливість визначити орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів.

Як пише Dilo, про це інформує Politico з посиланням на двох високопоставлених представників Єврокомісії, які беруть участь у підготовці пропозицій.

Брюсель готує новий план розширення ЄС

За їхніми словами, документи мають допомогти найбільш просунутим країнам-кандидатам пришвидшити процес вступу до ЄС.

Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія наразі вважаються найбільш просунутими серед країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Водночас переговорний процес залишається тривалим, а чітких термінів можливого вступу цих держав до блоку досі немає.

Що передбачатимуть дорожні карти

Новий формат має визначити конкретні вимоги до кожної країни-кандидата, а також орієнтовні строки виконання ключових реформ. Йдеться, зокрема, про переговорні "кластери" - групи реформ і законодавчих змін, які країни мають завершити на шляху до членства.

За задумом Єврокомісії, дорожні карти не лише визначатимуть зобов’язання кандидатів, а й створюватимуть певні зобов’язання для держав-членів ЄС, від яких залежить подальше просування переговорів.

Представник Єврокомісії підтвердив Politico, що нові документи мають "визначити шлях до завершення переговорів про вступ". Вони міститимуть перелік пріоритетів, орієнтовні терміни та конкретні завдання для найбільш просунутих кандидатів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще на початку вересня заявила про намір посилити підтримку країн-кандидатів, які демонструють найбільший прогрес у проведенні реформ.

Водночас на нинішньому етапі дорожні карти не планують пропонувати Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині. Поза новим форматом залишаться також Грузія, Туреччина та Сербія. Їхні переговорні процеси значною мірою загальмували через претензії ЄС щодо демократичних реформ, верховенства права та незалежності судової системи.

ЄС хоче використати період до вступу

Паралельно Брюсель переглядає політику щодо країн, які перебувають на шляху до членства. Єврокомісія планує створити механізми поступової інтеграції кандидатів до європейського простору ще до їхнього формального вступу.

Зокрема, країнам можуть поступово відкривати доступ до економічних переваг, спільних програм та окремих проєктів залежно від прогресу реформ.

Відповідний перегляд політики очолює радник Урсули фон дер Ляєн Александр Адам. Представити його результати керівництву ЄС планують 6 жовтня.

У проєкті документа, наголошується, що розширення ЄС залишається важливим геополітичним завданням, однак сам процес вступу потребує часу. Тому період до повноправного членства пропонують використовувати для підготовки як самих кандидатів, так і Євросоюзу до майбутнього розширення.

У ЄС хочуть створити запобіжники

Окремо Єврокомісія планує змінити внутрішні механізми роботи ЄС, щоб майбутні члени не могли блокувати ключові рішення або відмовлятися від виконання взятих зобов’язань.

Фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос можуть запропонувати надзвичайні положення та перехідні періоди, протягом яких нові члени не матимуть повного доступу до окремих прав.

Потребу в таких механізмах у ЄС пов’язують, зокрема, з досвідом Угорщини. За уряду Віктора Орбана країна неодноразово вступала в конфлікт із Брюсселем через питання верховенства права, а також використовувала право вето для блокування окремих рішень ЄС, зокрема щодо санкцій проти Росії та підтримки України.

Для просування країн-кандидатів на наступні етапи переговорів потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Рішення можуть обговорити у жовтні

Стратегічну дискусію щодо розширення ЄС та внутрішніх реформ лідери країн-членів планують провести під час саміту в Брюсселі 15 жовтня.

Очікується, що глави держав і урядів обговорять, як саме та з якою швидкістю Євросоюз зможе приймати нових членів.

Марта Кос раніше заявляла Politico, що розраховує на активізацію процесу розширення вже цієї осені після кількох років повільного просування.

Цього тижня Урсула фон дер Ляєн також відвідає країни Західних Балкан. Вона проведе переговори з лідерами Чорногорії, Албанії, Північної Македонії та Косова. Візити до Боснії і Герцеговини та Сербії не заплановані через проведення там національних виборів.

Нагадаємо, на тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.