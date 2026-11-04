Украина пока не имеет даты вступление в ЕС: в Брюсселе назвали условие ускорения переговоров

Европейская комиссия пока не может определить конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. В то же время в Брюсселе ожидают, что при условии выполнения необходимых требований Киев сможет уже в 2027 году закрыть до семи переговорных разделов. Об этом заявили европейская комиссар по расширению Марта Кос и высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Как пишет Dilo, об этом сообщила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос, информирует "Интерфакс-Украина".

Когда Украина может вступить в Евросоюз

По словам Марты Кос, на нынешнем этапе переговорного процесса определить точную дату присоединения Украины к ЕС невозможно.

В то же время в представленном Еврокомиссией докладе о расширении очерчены планы по евроинтеграции Украины до конца 2027 года. Дальнейшие сроки будут зависеть от того, как скоро страна будет выполнять необходимые условия.

Европейская комиссар пояснила, что дорожные карты предполагают завершение переговоров по отдельным кластерам и открытие последующих этапов переговорного процесса.

Сколько переговорных разделов Украина может закрыть в 2027 году

Марта Кос также заявила, что у Украины есть перспективы существенно продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС уже в следующем году.

По ее прогнозу, если Киев выполнит требования IBAR — отчета об оценке готовности, то в 2027 году сможет закрыть до семи переговорных разделов.

Комиссар подчеркнула, что шансы на выполнение этих условий высоки. Такой прогноз она уже озвучивала на презентации доклада о расширении в Комитете по иностранным делам Европейского парламента.

В ЕС объяснили, почему важно быстрое приближение Украины к членству

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также отметила, что Украине еще предстоит пройти значительный путь к членству в Евросоюзе.

В то же время, она призвала работать с общественностью и объяснять важность европейской интеграции Украины для безопасности всего Европейского Союза.

По словам Калласа, боевой опыт Украины, развитые военные способности и экспертные знания могут усилить европейскую безопасность.

Она подчеркнула, что ввиду этого ЕС заинтересован в скорейшем продвижении Украины на пути к европейской интеграции.

Напомним, у Молдовы есть шансы опередить Украину на ключевом этапе переговоров о вступлении в Европейский Союз уже до конца 2026 года.