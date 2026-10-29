Газопровод "Северный поток" не возобновит работу после войны и не будет поставлять российский газ в Европу — Европейская комиссия отвергла общую попытку Вашингтона и Москвы возродить этот противоречивый проект, а законодательство ЕС запрещает возобновление поставок российского газа.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Euronews.

Подводный газопровод, соединяющий Германию с Россией и простирающийся более чем на 1200 километров, находится под санкциями ЕС. "Северный поток - 1" не работает после взрыва в середине 2022 года, тогда как "Северный поток - 2" так и не получил сертификации от правительства Германии.

"Мы слишком хорошо знаем скрытую цену зависимости от России в закупках ископаемого топлива. Его использовали как оружие, и мы заплатили за это цену, поэтому мы об этом не забываем. Это хороший случай напомнить себе, кто прежде прекратил поставки. Это была Россия — если за это время кто-то об этом забыл", — заявила главная вещь.

Она сослалась на выступление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, недавно заявившей депутатам Европарламента, что санкции против российской энергетики будут оставаться в силе "пока Россия не прекратит войну".

Ее слова стали ответом на соглашение по поставкам дизельного горючего, заключенное президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которое вызвало возмущение европейцев.

Когда Еврокомиссию спросили, будет ли такой подход распространяться и на период после войны, она указала на законодательство, одобренное государствами-членами, которое предусматривает постепенное прекращение всего импорта российского газа до конца 2027 года.

Краткосрочные контракты на поставку СПГ уже прекращены, в то время как долгосрочные контракты на СПГ перестанут действовать до января 2027 года.

Последний этап касается контрактов на поставку трубопроводного газа, в том числе ранее связанных с "Северным потоком": их планируют прекратить до сентября 2027 года.

"Действующее законодательство также не привязано ни к санкциям, ни к каким-либо геополитическим событиям. Так что независимо от того, что произойдет, мы постепенно выводим российский газ и СПГ с европейского рынка. Последние поставки должны прекратиться до конца следующего года", — заявила представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кай.

Зависимость Европы от российских энергоносителей

"Северный поток" стал символом длительной зависимости Европы от российских энергоносителей — дорого ей обошедшейся зависимости после того, как полномасштабное вторжение Москвы в Украину повлекло за собой резкий рост цен на энергию, подняв счета до рекордных уровней.

В ответ ЕС принял стратегию постепенного отказа, благодаря которой доля российского трубопроводного газа сократилась примерно с 40% в 2021 году до около 6% в 2025 году. Такой переход обошелся дорого, поскольку страны в значительной степени переориентировались на более дорогой американский СПГ.

Теперь, на фоне активизации мирных переговоров по завершению войны, США и Россия, по сообщениям, выдвинули идею возобновить поставки газа в Европу, в частности через "Северный поток", с участием американского инвестора.

В Европейской комиссии ответили на это, что не планируют возобновлять поставки российского природного газа и отменять ограничения против РФ до полного прекращения войны против Украины.

Для отмены или внесения изменений в законодательство ЕС, предусматривающее постепенный отказ от российского газа, потребуется новое предложение Еврокомиссии и квалифицированное большинство государств-членов.

Большинство стран и дальше считают, что закупки у Москвы имеют неприемлемую цену для общей безопасности.

Так, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться в прежнюю зависимость от российского газа.