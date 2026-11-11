Вступление Украины в ЕС: почему прогресс в реформах не меняет оценку готовности

Украина может выполнить требование Евросоюза, получить положительную оценку за проведённую реформу и при этом остаться на прежнем уровне готовности к вступлению в ЕС. За этим, на первый взгляд, противоречием в выводах Еврокомиссии стоит важное для экономики различие: одни решения уже меняют условия работы бизнеса и жизнь граждан, а другие пока остаются этапами подготовки. Именно поэтому оценки этого года стоит рассмотреть внимательнее, ведь за положительными выводами Брюсселя могут скрываться вопросы, от решения которых зависит дальнейшая интеграция Украины в европейский рынок.

Чтобы выяснить, что действительно изменилось за год, Dilo сравнило отчёты Еврокомиссии за 2025 и 2026 годы. Для анализа выбрали шесть экономически важных разделов: три, где подготовка находится на ранней стадии, и три с хорошим уровнем готовности. В центре внимания — прошлогодние рекомендации ЕС, конкретные результаты их выполнения и решения, которых Украине до сих пор не хватает. Такое сравнение показывает, где реформы уже дают практический результат, а где страна пока готовится к применению европейских правил.

Где реформы всё ещё находятся на раннем этапе

Одним из самых сложных направлений для Украины остаётся подготовка к свободному передвижению работников. В Евросоюзе граждане государств-членов имеют право работать в других странах Союза на равных условиях с местными жителями, а правила социального страхования позволяют учитывать периоды работы в разных государствах. Украина пока создаёт правовую основу для такой системы. В 2025 году правительство утвердило план подготовки к участию в европейской сети служб занятости EURES, а впоследствии включило соответствующие мероприятия в Стратегию занятости. Однако за это время законодательство о доступе граждан ЕС к украинскому рынку труда существенно не изменилось, а новых соглашений о координации социального страхования со странами Союза не заключили. Следовательно, главная задача остаётся впереди: обеспечить правовые условия, при которых работники смогут свободно перемещаться между рынками труда, сохраняя предусмотренные законодательством трудовые и социальные права.

Три раздела с самым низким уровнем готовности Украины к вступлению в ЕС: требования Еврокомиссии в 2025 году и результаты их выполнения в 2026 году. Источник: European Commission, Ukraine Reports 2025–2026. Инфографика: Dilo.

Другая проблема касается правил, по которым работают украинские предприятия и их сотрудники. В разделе социальной политики и занятости Еврокомиссия ещё в прошлом году рекомендовала обновить трудовое законодательство и принять Стратегию занятости. Стратегию уже утвердили, а в сентябре 2026 года правительство внесло в парламент проект нового Трудового кодекса. Однако документ ещё нуждается в доработке в соответствии с европейскими требованиями. В частности, Украине предстоит обновить законодательство об охране труда и усилить государственный контроль за его соблюдением. Для бизнеса эти изменения будут определять требования к организации труда, ответственность работодателей и защиту прав наёмных работников. Пока же основные законодательные решения остаются впереди, поэтому Еврокомиссия сохранила ранний уровень готовности Украины в этой сфере.

Наименее очевидные для граждан изменения происходят в финансовых и бюджетных положениях, хотя именно они будут определять будущие финансовые обязательства Украины перед Евросоюзом. После вступления страна будет участвовать в финансировании общего бюджета ЕС, в частности за счёт поступлений от ввозных пошлин и взносов, рассчитанных по установленным европейским правилам. Для этого государству необходимы соответствующие методики расчётов, система учёта и механизмы контроля за платежами. В прошлом году в Минфине создали специальное подразделение, а в этом году подготовили дорожную карту внедрения системы собственных ресурсов ЕС. Однако её ещё необходимо утвердить и обеспечить практическое выполнение. Несмотря на проведённую подготовительную работу, Еврокомиссия снизила оценку годового прогресса с "определённого" до "ограниченного". Уровень готовности также остался ранним. Это свидетельствует о том, что создание ответственных структур и разработка планов пока опережают внедрение самой системы финансовых расчётов.

Где реформы уже дают практический результат

Наиболее заметные изменения произошли в сфере цифровой трансформации, где Украина уже начала пользоваться преимуществами общего европейского рынка. Ещё в 2025 году Еврокомиссия рассматривала присоединение страны к европейской зоне роуминга как следующий этап интеграции. С января 2026 года украинцы могут пользоваться мобильной связью в странах ЕС на условиях домашних тарифов, что сокращает расходы на связь во время зарубежных поездок. Этому предшествовало согласование украинского законодательства с европейскими правилами роуминга. Параллельно Украина развивала систему цифровой идентификации и электронных доверительных услуг, которые должны обеспечить признание электронных документов и подписей при трансграничном взаимодействии. Еврокомиссия отметила эти результаты и впервые оценила готовность цифровой сферы как хорошую. Однако работа ещё не завершена: необходимо продолжить согласование правил электронной идентификации, обеспечить признание украинских доверительных услуг в ЕС и усилить защиту цифровой инфраструктуры. От выполнения этих требований будет зависеть возможность более широкого использования украинских цифровых сервисов на европейском рынке.

Три раздела с хорошим уровнем готовности Украины к вступлению в ЕС: рекомендации Еврокомиссии в 2025 году и достигнутые результаты в 2026 году. Источник: European Commission, Ukraine Reports 2025–2026. Инфографика: Dilo.

В энергетике Украина также приблизилась к европейским правилам, однако главный экономический результат ещё впереди. Речь идёт об объединении рынков электроэнергии, которое позволит украинским и европейским участникам торговать по согласованным процедурам и эффективнее использовать возможности межгосударственных электросетей. В 2025 году Еврокомиссия рекомендовала Украине назначить оператора для участия в будущем объединении рынков. В апреле 2026 года парламент частично согласовал законодательство с европейскими требованиями, а в августе регулятор назначил соответствующего оператора. Однако для совместной торговли этих решений недостаточно. Украине ещё необходимо завершить внедрение европейских правил рынка электроэнергии и постепенно пересмотреть ограничения оптовых цен, которые сдерживают конкуренцию. Таким образом, необходимые организационные и законодательные шаги уже сделаны, но механизм полноценного объединения рынков пока не заработал. Именно поэтому, несмотря на хороший годовой прогресс, Еврокомиссия оставила уровень готовности энергетической сферы неизменным.

В таможенной сфере результаты уже ощущает бизнес, осуществляющий международные перевозки. Украина пользуется общей с ЕС системой транзита, которая позволяет перемещать товары через несколько стран по единой электронной транзитной декларации. В течение отчётного года применение этой процедуры расширилось, а таможенная служба продолжила модернизацию электронных систем. Одновременно Еврокомиссия ожидала от Украины и других изменений: назначения руководителя таможни и принятия нового Таможенного кодекса, который должен согласовать правила оформления товаров с европейскими. Руководителя службы назначили по результатам конкурса, а в августе 2026 года Верховная Рада поддержала проект кодекса в первом чтении. Однако общий транзит ещё не означает полной совместимости таможенных процедур. Новый кодекс необходимо окончательно принять, а электронные системы оформления импорта и экспорта адаптировать к стандартам ЕС. Для бизнеса это важно, поскольку от согласованности таможенных правил и цифровых процедур будут зависеть предсказуемость оформления грузов и административные расходы на внешнюю торговлю. Поэтому, хотя Еврокомиссия отметила хороший прогресс, общий уровень готовности таможенной сферы остался на прежнем уровне.