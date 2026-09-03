Уряд повторно подав у Раду проєкт Трудового кодексу: ключові зміни

Кабінет міністрів повторно зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу України, який має замінити застарілі радянські норми 1971 року та наблизити трудове законодавство до стандартів ЄС.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

Зазначається, що документ має комплексно оновити трудове законодавство, замінивши чинний Кодекс законів про працю 1971 року сучасними правилами для працівників і бізнесу, що відповідають потребам української економіки та європейським стандартам.

У Мінекономіки зауважили, що новий Трудовий кодекс впроваджує сучасну правову рамку для ринку праці: спрощує кадрові процеси, розширює можливості для гнучких форм зайнятості, робить правила зрозумілішими і передбачуванішими для бізнесу та працівників.

Крім того, проєкт Трудового кодексу запроваджує європейський підхід до регулювання трудових відносин та імплементує понад 30 директив Європейського Союзу у сфері праці та соціальної політики.

Нові умови працевлаштування

Серед ключових змін, які передбачає документ:

цифровізація трудових відносин та повноцінне використання електронних документів;

сучасні види трудових договорів, що враховують нові форми зайнятості;

модернізація системи інспекції праці із ризик-орієнтованим підходом;

нові підходи до визначення мінімальної заробітної плати;

чіткі правила щодо недискримінації, мобінгу та харасменту;

збільшення мінімальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки;

розвиток колективних переговорів та сучасних механізмів врегулювання трудових спорів.

Зауважимо, проєкт Трудового кодексу вже був внесений до Верховної Ради у січні 2026 року, однак у зв’язку зі зміною складу уряду в липні був відкликаний відповідно до встановленої процедури. Зараз Кабінет міністрів повторно вносить проєкт Кодексу, доопрацьований з урахуванням окремих технічних рекомендацій Міжнародної організації праці. При цьому концептуальні положення документа залишилися незмінними.

Серед ключових нововведень — повноцінне регулювання дистанційної роботи, запровадження дев’яти типів трудових договорів та збільшення тривалості щорічної відпустки.