У Верховній Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу України

У Верховній Раді України зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу України — Кодексу права приватного.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Реєстрація документа відбулася у День Соборності та стала результатом майже шести років роботи Робочої групи з рекодифікації цивільного законодавства.

За словами Стефанчука, над підготовкою документа працювали 247 експертів, а загальний обсяг нової редакції Цивільного кодексу становить 832 сторінки. Це перша кодифікація цивільного законодавства, подана депутатами дев’ятого скликання парламенту.

Голова Верховної Ради наголосив, що оновлення цивільного законодавства є важливим етапом розвитку правової системи України та спирається як на багаторічний професійний досвід учасників процесу, так і на європейські підходи до регулювання приватного права.

Стефанчук подякував усім, хто долучався до підготовки документа, зокрема експертам, учасникам дискусій та критикам, а також Силам безпеки й оборони України, енергетикам і працівникам комунальних служб, завдяки яким робота над кодексом стала можливою навіть в умовах війни.

"Україна гідно отримає найкращу в світі кодифікацію цивільного законодавства", — зазначив Голова парламенту.

Нагадаємо, 15 січня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу. Цей документ об’єднує всі ключові закони — про відпустки, оплату праці та колективні угоди — в єдину сучасну систему, орієнтовану на європейські стандарти.