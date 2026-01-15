Запланована подія 2

Проєкт нового Трудового кодексу зареєстровано у Верховній Раді: що передбачає документ

Новий Трудовий кодекс унормує трудові відносини за європейськими стандартами. / Freepik

15 січня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу. Цей документ об’єднує всі ключові закони — про відпустки, оплату праці та колективні угоди — в єдину сучасну систему, орієнтовану на європейські стандарти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

"Законопроєкт спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство", — зазначив він.

Головні інновації для працівників

Документ, який зареєстровано у парламенті за № 14386, пропонує вийти за межі старих шаблонів та впроваджує абсолютно нові механізми:

  • письмовий договір — це обов'язково: запроваджується чіткий порядок укладення письмових трудових договорів, зокрема строкових, що гарантує захист прав обох сторін; 
  • легалізація "невидимих" професій: вперше врегульовано працю домашніх робітників та правовий статус тих, хто працює через агентства тимчасового працевлаштування; 
  • гендерна рівність у вихованні дітей: реформуються умови надання відпусток після народження дитини. Тепер і тато, і мама матимуть рівні права на відпочинок та догляд за малечею; 
  • відпустки та робочий час: правила надання відпусток стануть прозорішими, а підсумований облік робочого часу буде чітко регламентованим.

Крім того, замість нескінченних сварок та бюрократії, проєкт пропонує сучасні інструменти медіації та арбітражу. Це дозволить вирішувати трудові конфлікти швидше та мирним шляхом, залучаючи професійних посередників.

Замість формальних перевірок запроваджується національна система запобігання ризикам. Це означає, що акцент зміщується на оцінювання та контроль реальних загроз на робочому місці — так само як це працює в успішних країнах Європи.

Також проєктом Трудового кодексу передбачається удосконалити порядок та процедури проведення страйків та збалансувати інтереси працівників і роботодавців за порушення законодавства про колективні трудові спори тощо.

Нагадаємо, 7 січня Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має стати основою реформи ринку праці та замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук