Дистанційна робота, гібридні формати і 28 днів відпустки: що змінює новий Трудовий кодекс

Однією з ключових особливостей нового Трудового кодексу України є значне розширення гнучкості форм зайнятості. Кількість типів трудових договорів зростає з шести до дев’яти, а також законодавчо закріплюються сучасні формати роботи — дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом та інші.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

За її словами, новий підхід дозволяє роботодавцям і працівникам формувати трудові відносини за принципом "конструктора", обираючи оптимальні для обох сторін умови.

"Ми навчилися працювати дистанційно, працюємо гнучко, часто люди працюють понаднормово. І ця робота має відповідно оплачуватися. Тобто новий Трудовий кодекс осучаснює трудове законодавство, причому зберігаючи дуже важливий баланс інтересів працівника і роботодавця", — зазначила Дарія Марчак.

Проєкт кодексу визначає дистанційну роботу як окремий вид трудового договору, умови якого мають бути погоджені сторонами та зафіксовані письмово. Водночас допускається поєднання дистанційної роботи з роботою в офісі, наприклад у гібридному форматі.

Документ також встановлює випадки, коли дистанційна форма роботи має пріоритет, зокрема для вагітних жінок, батьків дітей до півтора року або дітей з інвалідністю, а також для працівників, які зазнають мобінгу чи дискримінації. У разі пандемії, надзвичайної ситуації або збройної агресії роботодавець може визначити дистанційну роботу як основну форму взаємодії з персоналом.

Новий Трудовий кодекс скасовує низку застарілих обмежень, зокрема щодо нічної роботи для жінок із малолітніми дітьми, адаптуючи трудове законодавство до сучасних соціальних та економічних умов.

Серед інших новацій — чітке визначення ознак трудових відносин, що має захистити як працівників, так і роботодавців від зловживань та необґрунтованих звинувачень у використанні нелегальної праці.

Також кодекс посилює гарантії щодо відпусток, збільшуючи мінімальну тривалість щорічної оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів відповідно до європейських стандартів.

Після набуття чинності новим Трудовим кодексом переукладати чинні трудові договори не потрібно. Водночас роботодавці матимуть рік для письмового оформлення неформалізованих трудових відносин. Норми кодексу автоматично застосовуватимуться до всіх нових договорів.

Нагадаємо, у вересні Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці", який дозволяє українцям відслідковувати зміни на ринку праці та розуміти ключові тенденції у сфері зайнятості.