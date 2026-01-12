Дистанционная работа, гибридные форматы и 28 дней отпуска: что меняет новый Трудовой кодекс

Одной из ключевых особенностей нового Трудового кодекса Украины значительное расширение гибкости форм занятости. Количество типов трудовых договоров растет с шести до девяти, а также законодательно закрепляются современные форматы работы – дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем и другие.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак.

По ее словам, новый подход позволяет работодателям и работникам формировать трудовые отношения по принципу "конструктора", выбирая оптимальные для обеих сторон условия.

"Мы научились работать дистанционно, работаем гибко, часто люди работают сверхурочно. И эта работа должна оплачиваться соответственно. То есть новый Трудовой кодекс осовременивает трудовое законодательство, причем сохраняя очень важный баланс интересов работника и работодателя", — отметила Дарья Марчак.

Проект кодекса определяет дистанционную работу как отдельный вид трудового договора, условия которого должны быть согласованы сторонами и письменно зафиксированы. В то же время допускается сочетание дистанционной работы с работой в офисе, например, в гибридном формате.

Документ также устанавливает случаи, когда дистанционная форма работы имеет приоритет, в частности для беременных женщин, родителей детей до полутора лет или детей с инвалидностью, а также для работников, подвергающихся мобингу или дискриминации. При пандемии, чрезвычайной ситуации или вооруженной агрессии работодатель может определить дистанционную работу как основную форму взаимодействия с персоналом.

Новый Трудовой кодекс отменяет ряд устаревших ограничений, в частности, по ночной работе для женщин с малолетними детьми, адаптируя трудовое законодательство к современным социальным и экономическим условиям.

Среди других новаций — четкое определение признаков трудовых отношений, которые должны защитить как работников, так и работодателей от злоупотреблений и необоснованных обвинений в использовании нелегального труда.

Также кодекс усиливает гарантии по отпускам, увеличивая минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 24 до 28 календарных дней в соответствии с европейскими стандартами.

После вступления в силу нового Трудового кодекса перезаключать действующие трудовые договоры не требуется. В то же время у работодателей будет год для письменного оформления неформализованных трудовых отношений. Нормы кодекса будут автоматически применяться ко всем новым договорам.

Напомним, в сентябре Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда", позволяющий украинцам отслеживать изменения на рынке труда и понимать ключевые тенденции в сфере занятости.