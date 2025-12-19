Молодежь возвращается на рынок труда: в 2025 году выросло количество обращений в службу занятости

С началом полномасштабного вторжения России в Украину количество молодежи, обращавшейся в Государственную службу занятости с целью поиска работы, резко сократилось. В течение 2022-2024 годов этот показатель стабильно снижался, однако в 2025 году впервые за время полномасштабной войны зафиксирован рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Службы занятости.

В 2022 году количество людей в возрасте до 35 лет, обратившихся в службу занятости, сократилось более чем вдвое по сравнению с 2021 годом — с 652 тыс. до 302 тыс. человек.

В 2023 году падение продолжалось и составило почти 1,8 раза – до 169 тыс. человек. В 2024 году спад был менее резким, однако показатель снизился еще на 25 тыс. человек.

Такую динамику объясняют вынужденной эмиграцией миллионов украинцев за границу, в частности с временно оккупированных территорий, постоянно находящихся под обстрелами регионов или населенных пунктов, разрушенных в результате боевых действий.

В 2025 году ситуация начала меняться: количество молодых людей, обращающихся в Государственную службу занятости за помощью в трудоустройстве, возросло примерно на 4 тыс. человек.

Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской области, где активность молодежи в обращениях в центры занятости увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2025 г. услугами службы занятости уже воспользовались около 150 тыс. молодых людей. Около 73 тыс. из них были трудоустроены, 14,3 тыс. проходили профессиональное обучение, 2,1 тыс. получили ваучеры на образование.

Кроме того, 4 тыс. молодых людей получили финансирование на реализацию собственных бизнес-проектов в рамках грантовой программы "Собственное дело".

В Государственной службе занятости отмечают, что каждый год внедряются новые программы поддержки молодежи с целью ее возвращения на рынок труда и привлечения к восстановлению экономики Украины.

В сентябре Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда", который позволяет украинцам отслеживать изменения на рынке труда и понимать ключевые тенденции в сфере занятости.