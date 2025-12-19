Молодь повертається на ринок праці: у 2025 році зросла кількість звернень до служби зайнятості

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість молоді, яка зверталася до Державної служби зайнятості з метою пошуку роботи, різко скоротилася. Упродовж 2022–2024 років цей показник стабільно знижувався, однак у 2025 році вперше за час повномасштабної війни зафіксовано зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служби зайнятості.

У 2022 році кількість людей віком до 35 років, які звернулися до служби зайнятості, скоротилася більш ніж удвічі порівняно з 2021 роком — з 652 тис. до 302 тис. осіб.

У 2023 році падіння тривало й становило майже 1,8 раза — до 169 тис. осіб. У 2024 році спад був менш різким, однак показник зменшився ще на 25 тис. осіб.

Таку динаміку пояснюють вимушеною еміграцією мільйонів українців за кордон, зокрема з тимчасово окупованих територій, регіонів, що постійно перебувають під обстрілами, або населених пунктів, зруйнованих унаслідок бойових дій.

У 2025 році ситуація почала змінюватися: кількість молодих людей, які звертаються до Державної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні, зросла приблизно на 4 тис. осіб.

Найбільше зростання зафіксовано у Закарпатській області, де активність молоді у зверненнях до центрів зайнятості збільшилася на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З початку 2025 року послугами служби зайнятості вже скористалися близько 150 тис. молодих людей. Майже 73 тис. із них були працевлаштовані, 14,3 тис. проходили професійне навчання, 2,1 тис. отримали ваучери на освіту.

Крім того, 4 тис. молодих людей отримали фінансування на реалізацію власних бізнес-проєктів у межах грантової програми "Власна справа".

У Державній службі зайнятості зазначають, що щороку впроваджують нові програми підтримки молоді з метою її повернення на ринок праці та залучення до відновлення економіки України.

Додамо, у вересні Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці", який дозволяє українцям відслідковувати зміни на ринку праці та розуміти ключові тенденції у сфері зайнятості.