Завдяки Державній службі зайнятості з початку року вже понад 12 тисяч безробітних пройшли навчання і здобули нову професію, торік їх кількість склала 24 тисячі осіб. Загалом навчальними програмами у 2024-2025 роках скористалося понад 4 тисячі ветеранів і ветеранок.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані держслужби зайнятості України.

Служба зайнятості не тільки співпрацює з закладами освіти, але й має у власній структурі 8 діючих центрів професійно-технічної освіти у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Сумах, Івано-Франківську, Львові та Рівному.

Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості ліцензовані за 98 професіями та мають 467 освітніх програм підвищення кваліфікації. Для зручності доступні різні способи відвідування занять, є дуальна форма навчання, дистанційна, або ж змішана. Навчальні центри обладнані сучасними віртуальними симуляторами, тренажерами та VR студіями.

Крім того, служба зайнятості має ваучерну програму, якою можуть скористатися і люди з інвалідністю. Це навчання за 155 професіями та спеціальностями у різних закладах освіти. Для клієнта таке навчання безплатне, а служба зайнятості покриває 30 тис. грн витрат. Впродовж останніх трьох років 2,3 тисяч людей з інвалідністю скористалися цією програмою.

"Повернення з військової служби – не завершення шляху, а новий етап, новий старт в цивільному житті… Але для того, щоб знайти себе та реалізувати в новій сфері, цим людям потрібні нові знання. Наші освітні програми дозволяють здобути сучасні професії, адаптувати військовий досвід до цивільного затребуваний на ринку праці. Обираєш професію, освітню програму і безплатно навчаєшся в ЦПТО", – наголосила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Вона повідомила, що під час навчання людям компенсуються витрати на проїзд, забезпечується безкоштовне проживання, як самій людині, так і супроводжуючій особі у разі випадку навчання людини з інвалідністю.

За весь час дії програм навчання, перенавчання, перекваліфікації понад 3 тисяч ветеранів та ветеранок скористалися нею, цьогоріч їх кількість досягла вже понад 1,5 тисяч.

Нагадаємо, український бізнес активно долучається до експериментального проєкту, спрямованого на розширення професійних можливостей для жінок у сферах, де традиційно працюють переважно чоловіки. З початку його дії вже 300 жінок розпочали навчання.