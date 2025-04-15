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Державна служба зайнятості працевлаштувала кожного другого безробітного: найпопулярніші професії

пошук роботи
Державна служба зайнятості з початку року забезпечила зайнятістю кожного другого клієнта

З початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількості були працевлаштовані на постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що загалом у 2025 році роботодавці вже запропонували 133 тисяч вакансій, з них 47 тисяч перейшли з 2024-го року.

Безпосередньо центрами зайнятості працевлаштовано майже 53 тис людей. Серед них працевлаштовано 10 тис. внутрішньо переміщених громадян, в тому числі з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці в період дії воєнного стану – 4 тисячі.

Крім того, понад 2 тис. людей з інвалідністю знайшли роботу. Також, надано компенсацію роботодавцям за облаштування 600 робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Найпопулярніші професії

Як повідомляється, навчання у першому кварталі цього року проходили більше 20 тисяч людей, зокрема 7 тисяч українців отримали ваучер на навчання.

Найчастіше роботодавці шукали: продавців, прибиральників, підсобних робітників, кухарів та кондитерів, медсестер, водіїв, бухгалтерів, робітників з ремонту будинків, кравців, швачок, слюсарів, лікарів, агропрацівників.

Найбільше пропозицій з початку року було серед продавців. Їх шукали більше 6 тисяч разів.

Серед ТОП найзатребуваніших професій були

  • прибиральники, 
  • робітники з благоустрою, 
  • двірники, 
  • водії,
  • підсобні робітники. 

Більше 2,5 тис. було вакансій кухаря та кондитера, медсестри, робітників з ремонту будинків, а це муляри, монтажники, зварювальники, плиточники, штукатури та інші. Близько 2 тис. разів роботодавці шукали:

  • бухгалтерів, 
  • працівників сільськогосподарського сектору, 
  • спеціалістів з пошиття одягу (кравців, закрійників, швачок),
  • слюсарів.

Найбільш рідкісними професіями за цих три місяці були:

  • тальмани (обліковці на вантажних морських суднах), 
  • піскоструминники (обробники поверхонь за допомогою повітряно-абразивного струменя), 
  • живописці, 
  • оформлювачі іграшок, 
  • термодрукарі (друк в результаті нагріву термочутливого паперу),
  • виробники свічок,
  • дегустатори кави.

Зауважимо, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.

Автор:
Світлана Манько