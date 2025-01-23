Офіційне безробіття в Україні сягнуло історичного мінімуму, але реальні цифри в 20 разів вищі

Рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він зауважив, що зареєстровані безробітні – це особи, які шукають роботу та встали на облік у центрах зайнятості аби отримувати виплати по безробіттю. Для отримання статусу безробітного потрібно надати трудову книжку, документи про освіту та військово-обліковий документ.

Цифри далекі від реального життя

Так, в кінці 2023 року було зареєстровано 96,1 тис. безробітних, зокрема 72 тис. жінок. А два роки тому, в грудні 2022-го, безробітних було 186,5 тис. осіб, зокрема 127,7 тис. осіб.

Гетманцев зауважив, що цей показник і до війни відображав лише приблизно 1/5 реального або фактичного безробіття, вимірюваного Держстатом за методологією Міжнародної організації праці шляхом опитування домогосподарств. Насамперед, в силу низьких стимулів для реєстрації «на біржі праці» (невеликих виплат, невідповідності запропонованої роботи кваліфікації безробітного, бюрократичної тяганини тощо).

"З початком війни, виїзду частини громадян закордон і посилення військового обліку – кількість зареєстрованих безробітних, в основному чоловіків, почала різко скорочуватись, обумовлюючи «жіноче обличчя» зареєстрованого безробіття", - наголосив Гетманцев.

Він додав, що всі ці тенденції є далекими від реального життя, де за різними оцінками від НБУ та уряду фактичний рівень безробіття складає 14-18% (як відсоток від економічно активного населення), а реальна кількість безробітних сягає 1,8-2,2 млн осіб, тобто у 20 разів є більшою за зареєстроване безробіття.

Як повідомили в НБУ, найбільше безробітних стоять на обліку в Дніпропетровській області (7,9 тис. осіб) та Харківській (7,3 тис. осіб).

"Парадокс в тому, що високе безробіття співіснує із значним дефіцитом професійних кадрів (як випливає із опитувань бізнесу і темпів зростання офіційних зарплат). Це свідчить про глибокі диспропорції на ринку праці та високе структурне безробіття, обумовлене змінами у структурі економіки та потоками міграції через війну", - підсумував Гетманцев.

Зазначимо, у травні минулого року Нацбанк повідомляв, що в Україні понад 24 тис. чоловіків офіційно зареєстровані як безробітні. Але, як зауважувала директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, статистика зареєстрованих безробітних сьогодні не відображає реального стану безробіття. За її словами, через мобілізацію сьогодні зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні 77%, а в деяких регіонах 80% - це жінки.

Про ринок праці в Україні

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

Зауважимо, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.