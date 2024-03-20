Через мобілізацію в Україні рекордно зменшилася кількість безробітних чоловіків

Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків в Україні значно зменшилася. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, а 45% чоловіків, то на сьогодні в деяких регіонах 80% - це жінки.

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Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що за різними оцінками, понад 6 мільйонів українців перебувають за кордоном. Переважна більшість цих людей - це працездатне населення.

"Вони потенційно могли бути нашими "клієнтами", могли бути серед безробітних, яким ми шукали б роботу в Україні. Також дуже велика кількість людей мобілізована до ЗСУ. На сьогодні зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% - це жінки", - зауважила Жовтяк.

Вона констатувала, що статистика зареєстрованих безробітних сьогодні не відображає реального стану безробіття.

"Водночас можна сказати, що в Україні робота є. І це дуже наочно видно зі збільшеної кількості вакансій. Крім того, на сьогодні зростає кількість зареєстрованих безробітних за рахунок того, що звертаються внутрішньо переміщені громадяни", - підкреслила Жовтяк.

Зауважимо, нещодавно Міноборони оголосило про початок співпраці з Державною службою зайнятості.

Відтепер вакансії, які розміщуються військовими частинами на платформі https://defence.robota.ua/ від robota.ua, публікуватимуться на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.

На наступному етапі співробітництва ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України.

Чоловіки бояться мобілізації

Зауважимо, під час воєнного стану чоловіки зобов'язані пред'являти військовий квиток для отримання статусу безробітного. Його також треба пред'являти під час працевлаштування.

Тому підприємства, яким не дали бронь від мобілізації, втрачають працівників, які йдуть на війну, а нових теж не можуть винайняти — чоловіки намагаються не працевлаштовуватись офіційно, щоб уникнути призову. Вони бояться, що дані про них потраплять до ТЦК.

Лагідна мобілізація або рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту «рекрутинг» приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

Крім того, в України почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.