Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони оголосило про початок співпраці з Державною службою зайнятості

Відтепер вакансії, які розміщуються військовими частинами на платформі https://defence.robota.ua/ від robota.ua, публікуватимуться на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. На наступному етапі співробітництва ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Документ про співпрацю було підписано заступницею міністра оборони Наталією Калмиковою, директором Державного центру зайнятості Юлією Жовтяк та директором з інновацій robota.ua Сергієм Лозко.

У міністерстві зазначають, що в першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони.

"Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах. Співпраця Міноборони, Державного центру зайнятості та robota.ua – це ще один крок, який дозволить зробити рекрутинг більш ефективним. І ми дуже дякуємо нашим партнерам за їхню патріотичну позицію та взаємодію у такому важливому для держави проєкті", – повідомила Наталія Калмикова.

Додамо, що мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів. Тож взаємодія з ними дасть потужний поштовх для співпраці.

Юлія Жовтяк зауважила, що співпраця з Міноборони та robota.ua в такому потужному напрямі – надзвичайно важлива для Державного центру зайнятості.

"Ми маємо можливості та ресурси, аби впевнено долучитися до проєкту рекрутингу. Спільна та узгоджена співпраця абсолютно точно відповідає нашим інтересам. Вже зараз, з моменту підписання Меморандуму, починаємо розробляти спільний план реалізації цілей, прописаних в цьому документі", – наголосила вона.

Своєю чергою, директор з інновацій robota.ua Сергій Лозко підкреслив, що метою robota.ua в рамках співпраці з державою є вдосконалення системи військового рекрутингу. Він додав, що нова співпраця спрямована на покращення якості та прозорості відбору кандидатів до Сил оборони, які є чи не найбільшим роботодавцем в Україні.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2023 року Міноборони підписало угоди з компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики і почали співпрацювати в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

Додамо, що в України почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

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