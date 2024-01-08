Голова Мінцифри розповів про цифровий рекрутинг до ЗСУ: яка мета нового проєкту

В Україні почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії. Він буде спрямований на пошук операторів дронів.

Про це в ефірі телемарафону розповів віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Радіо Свобода".

"Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ", - зазначив голова Мінцифри.

Він пояснив, що на меті проєкту – допомогти зрозуміти всім охочим, ким вони можуть стати, скільки грошей будуть отримувати, скільки часу піде на навчання, і якими будуть їх бойові задачі.

Разом з тим, за його словами, є певні труднощі для запуску цього проєкту.

"Потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги та досвід, який буде", - сказав Федоров.

Рекрутинг до Сил безпеки і оборони України

Нагадаємо, у кінці 2023 року Міноборони уклало угоди з компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики і почали співпрацювати в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

У відомстві пояснили, що рекрутинг проводиться паралельно із мобілізацією. Цей процес базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому, людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Станом на початок січня 2024 року 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах. Загальна кількість вакансій налічує 1847, а число відгуків на них – понад 17500.

"Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше", - зауважила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Крім того, вона озвучила прогноз, що в наступні місяці буде спостерігатися відчутна позитивна динаміка – мова йде про тисячі залучених людей.