Глава Минцифры рассказал о цифровом рекрутинге в ВСУ: какова цель нового проекта

В Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии. Он будет направлен на поиск операторов дронов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Радио Свобода".

"Мы находимся на финале этого проекта. Пилот будет на направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестирований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ", - отметил глава Минцифры.

Он объяснил, что цель проекта – помочь понять всем желающим, кем они могут стать, сколько денег будут получать, сколько времени уйдет на обучение, и какими будут их боевые задачи.

Вместе с тем, по его словам, есть определенные сложности для запуска этого проекта.

"Нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по сути рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет", - сказал Федоров.

Рекрутинг в Силы безопасности и обороны Украины

Напомним, в конце 2023 года Минобороны заключило соглашения с компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничать в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.

В ведомстве пояснили, что рекрутинг производится параллельно с мобилизацией. Этот процесс базируется на подписании контракта к концу особого периода. При этом человек идет в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.

На начало января 2024 года 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах. Общее количество вакансий насчитывает 1847, а число откликов на них – более 17 500.

"Это в среднем 9 откликов на одну вакансию. Количество откликов растет на всех площадках еженедельно. Так же растет количество вакансий от воинских частей, которых становится все больше", - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Кроме того, она озвучила прогноз, что в последующие месяцы будет наблюдаться ощутимая положительная динамика – речь идет о тысячах привлеченных людей.