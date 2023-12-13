Минобороны привлекло OLX к рекрутингу в ВСУ

Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. Как сообщают в Минобороны, документ о сотрудничестве подписали заместитель министра Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" Екатерина Онищенко.

"Очень радует, что представители бизнеса показывают патриотическую позицию и предлагают свои возможности для этого дела. Проект уже демонстрирует первые положительные результаты", - отметила Калмыкова.

OLX – уже четвертая компания, с которой оборонное ведомство будет работать в этом вопросе. Сейчас на партнерских интернет-площадках в сети уже размещено более 1000 вакансий в Силах обороны, на которые поступили десятки тысяч отзывов.

"Мы с "OLX Работа" охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарах и так далее. И таких специалистов на "OLX Работа" немало. Это отличная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а сугубо по специальности", – указала Онищенко.

Напомним, что Минобороны уже работает с такими компаниями как Lobby X, Work.ua и Robota.ua. В частности, на сайте по поиску работы Work.ua появилась отдельная страница work.ua/zsu, где собран полный перечень подразделений, активно ищущих квалифицированных специалистов.

В министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают и другие онлайн-платформы приобщаться к рекрутинговому проекту.