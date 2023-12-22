Добровольно или принудительно: в Минобороны планируют набрать "нужное" количество людей в ВСУ

Рекрутинг в ряды Вооруженных сил не отменяет процесс мобилизации в Украине. Кому-то в любом случае нужно защищать государство на боевых должностях, и Минобороны все равно наберет необходимое количество людей в армию.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк,пишет РБК-Украина.

Он призвал вступать в ряды Сил обороны с помощью механизма рекрутинга, но напомнил, что он не отменяет мобилизацию.

По словам Павлюка, у украинцев на фоне разговоров о рекрутинге может сложиться ложное впечатление, что теперь страну защищает "только тот, кто хочет, а кто не хочет, тот не будет". Однако это совсем не так.

Как отметил спикер Минобороны, рекрутинг - это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в ВСУ.

"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей. Но это не значит, что будут служить только те, кто хотят и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях", - подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что кому-то в любом случае нужно защищать государство на боевых должностях, и государство все равно наберет необходимое количество людей в армию.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать больше людей механизмами рекрутинга. Мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется набирать” – сказал Павлюк.

Сколько людей нужно армии, он не уточнил.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в ВСУ до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не только усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту «Рекрутинг» присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua. и платформа по поиску работы robota.ua .

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Мобилизация в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 и с тех пор несколько раз продолжались. Сейчас они действуют до 14 февраля 2024 года.

После вручения повестки граждане должны прийти в территориальный центр комплектования для проверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.