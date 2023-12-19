Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек, не давая конкретики по демобилизации - Зеленский

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Силы обороны до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания, как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Приводим полный комментарий главы государства по этому вопросу.

Это вопрос наших военных, главкома, Генштаба: они обратились на уровне нашей Ставки по вопросу мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились по защите нашего государства и потенциальным контрнаступательным действиям, по поводу дефицита. И их взгляд был на Ставке, что они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра.

Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей. Второе – это вопрос справедливости, это вопрос обороноспособности и вопрос финансов.

Что касается людей, мне здесь нужна конкретика - что будет с миллионной армией Украины – очень мощной, я считаю, – что будет с теми ребятами, кто каждый день там, что с теми, кто два года там защищает там наше государство. У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков. Это должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе вы должны дать ответы мне, обществу, прежде всего обществу.

Потому они начали работать над этим планом. Я пока не увидел там демобилизации, хотя я считаю, что это вопрос №1. И вопрос – не как называется этот процесс. Согласно законодательству, может и неправильно называть демобилизацией. Но главное, чтобы этот процесс был по отношению к справедливости к нашим мощным воинам. Им очень тяжело там. Я не раз там был.

Я бы очень хотел, чтобы наше военное руководство понимало все эти вызовы. Мы не можем потерять самых смелых людей, сильных людей, их моральное состояние. Я их благодарю за эту стойкость. Но, тем не менее, если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные процессы, и это должно быть выполнено предметно, с конкретикой и с большим уважением к воинам.

Вот почему я попросил, чтобы было много ответов. Там должны быть вопросы командировки, вопросы отпусков, возможность перехода с одного места на другое. Все запросы, которые сегодня есть в нашей армии, должны отвечать современным вызовам и получить ответ военного руководства. Это очень важно.

И они просили подключить Министерство обороны, специалистов, а также Михаила Федорова относительно диджитализации некоторых процессов. Это также важно, потому что люди есть как в Украине, так и есть они за границей. Это такой сложный процесс...

То есть, для меня очень важно: если плюс 440 тысяч – то кто заслуживает права на отдых? И это очень важный момент. Без этого оно не работает, по моему личному мнению. Тем не менее это выносится на Ставку: комплексный план они должны подготовить.

И дальше они будут общаться в Верховной Раде Украины. Если это изменения в соответствующее законодательство, нужно находить понимание в этом вопросе. Вопрос очень чувствительный. Мы не можем утратить устойчивость, потенциал. Но нам нужна и справедливость. И это очень важно.

Что касается финансов, то, между нами, мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен. Поэтому я, как президент Украины, как человек, много времени отдающий для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украине, хотел бы понимания от премьер-министра, от министра финансов - а откуда [брать] деньги?

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не то чтобы надо усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".