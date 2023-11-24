Мобилизация, ТЦК, ВВК: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором был поднят вопрос мобилизации в Украине.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале .

По словам президента, на Ставке поднимались сложные вопросы, а именно: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники.

Докладывали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Шаптало, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава МВД Игорь Клименко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, директор ГБР Сухачов и первый заместитель министра обороны Павлюк.

Как сообщил Зеленский, он поручил их ведомствам подготовить комплексные решения по поднятым на Ставке вопросам.

Мобилизация в Украине

8 ноября Верховная Рада на своем заседании продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 14 февраля 2024 года.

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

В Украине сократили сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней.

В то же время, продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно задаче СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года.