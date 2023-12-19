Зеленский не подпишет закон о мобилизации женщин

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

По словам Зеленского, что касается уменьшения призывного возраста с 27 лет до 25, то если все аргументы будут изложены и согласованы, то эту норму он подпишет.

Напомним, вчера народная депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла на своей Facebook-странице написала о последних наработках нового законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, в котором предусмотрены, в частности, военный учет и военная служба для женщин.

В черновом варианте законопроекта предусмотрено, что женщины должны стать на военный учет, пройти базовую общевойсковую подготовку, а во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности – только добровольно).

В то же время, Центр противодействия дезинформации СНБО заявил, что информация о мобилизации украинских женщин не что иное, как российская пропаганда.

В данный момент, обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.

"Но учет – это не призыв. Служба в ВСУ для женщин – только добровольная", - отметили в ЦПИ.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине от 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.