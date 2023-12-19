Зеленський не підпише закон про мобілізацію жінок

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Про це він розповів під час пресконференції.

За словами Зеленського, що стосується зменшення призовного віку з 27 років до 25, то якщо всі аргументи буде викладено і погоджено, то цю норму він підпише.

Нагадаємо, вчора народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла на своїй Facebook-сторінці написала про останні напрацювання нового законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, в якому передбачено, зокрема, військовий облік та військову службу для жінок.

У чорновому варіанті законопроєкту передбачено, що жінки повинні стати на військовий облік, пройти базову загальновійськову підготовку, а під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади - тільки добровільно).

В той же час, Центр протидії дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є нічим іншим, як російською пропагандою.

Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою.

"Але облік – це не призов. Служба в ЗСУ для жінок – тільки добровільна", - зазначили в ЦПД.

Додамо, Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні від 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.