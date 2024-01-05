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Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Силы обороны: по 9 откликов на вакансию
Уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах. В настоящее время общее количество вакансий насчитывает 1847.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Напомним, что в конце 2023 года Минобороны подписало соглашения с компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничать в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.
"Проект получил положительную реакцию в обществе и набирает обороты - люди активно откликаются на вакансии. Есть сейчас в общей сложности более 17500 откликов. Это в среднем 9 откликов на одну вакансию. Количество откликов растет на всех площадках еженедельно. Так же растет количество вакансий от воинских частей, которых становится все больше", - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Она прогнозирует, что в последующие месяцы будет наблюдаться ощутимая положительная динамика – речь идет о тысячах привлеченных людей.
"Отдельная благодарность компаниям-партнерам, которые бесплатно для Минобороны проводят собственные информационные и рекламные кампании проекта рекрутинга", - добавила Калмыкова.
Для кадровых служб воинских частей организовано обучение. Кроме того, готовится к запуску Агентство рекрутинга Министерства обороны Украины.
В Минобороны пояснили, что рекрутинг – это параллельный процесс с мобилизацией, основанный на подписании контракта до конца особого периода. При этом человек идет в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.
Напомним, что в ноябре 2023 года министр обороны Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года, направленную, в частности, на гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны.
Ожидаемыми результатами ее реализации должно стать, в частности, функционирование действенной системы рекрутинга в ВСУ профессионального и мотивированного личного состава, человекоцентрический подход к управлению военной карьерой с учетом их образования, профессионального развития, а также гендерного равенства, новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными, эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем и т.д.
Фото: ua.depositphotos.com