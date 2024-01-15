Рекрутинг в ВСУ: Минобороны объявило о начале сотрудничества с Государственной службой занятости

Теперь вакансии, размещаемые военными частями на платформе https://defence.robota.ua/ от robota.ua, будут публиковаться на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Документ о сотрудничестве был подписан заместителем министра обороны Наталией Калмыковой, директором Государственного центра занятости Юлией Жовтяк и директором по инновациям robota.ua Сергеем Лозко.

В министерстве отмечают, что это в первую очередь касается небоевых специальностей, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальности под заказ Cил обороны.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах. Сотрудничество Минобороны, Государственного центра занятости и robota.ua – это еще один шаг, который позволит сделать рекрутинг более эффективным. И мы очень благодарим наших партнеров за их патриотическую позицию и взаимодействие в столь важном для государства проекте", – сообщила Наталья Калмыкова.

Сеть региональных и базовых центров занятости насчитывает 535 учреждений и подразделений. Так что взаимодействие с ними даст мощный толчок для сотрудничества.

Юлия Жовтяк отметила, что сотрудничество с Минобороны и robota.ua в таком мощном направлении – чрезвычайно важно для Государственного центра занятости.

"У нас есть возможности и ресурсы, чтобы уверенно приобщиться к проекту рекрутинга. Совместное и согласованное сотрудничество абсолютно точно отвечает нашим интересам. Уже сейчас, с момента подписания Меморандума, начинаем разрабатывать совместный план реализации целей, прописанных в этом документе", - подчеркнула она.

В свою очередь директор по инновациям robota.ua Сергей Лозко подчеркнул, что целью robota.ua в рамках сотрудничества с государством является совершенствование системы военного рекрутинга. Он добавил, что новое сотрудничество направлено на улучшение качества и прозрачности отбора кандидатов в Силы обороны, которые являются едва ли не самым крупным работодателем в Украине.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Силы обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года Минобороны подписало соглашения с компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничать в интересах пополнения украинской армии мотивированными специалистами: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.

Добавим, что в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

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