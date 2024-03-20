Из-за мобилизации в Украине рекордно уменьшилось количество безработных мужчин

Число зарегистрированных безработных мужчин в Украине значительно уменьшилось. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, а 45% мужчин, то на сегодняшний день в некоторых регионах 80% - это женщины.

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Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что по разным оценкам, более 6 миллионов украинцев находятся за границей. Подавляющее большинство этих людей – это трудоспособное население.

"Они потенциально могли быть нашими "клиентами", могли быть среди безработных, которым мы искали бы работу в Украине. Также очень большое количество людей мобилизовано в ВСУ. На сегодняшний день уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то на сегодняшний день у нас 77%, а в некоторых регионах 80% - это женщины", - отметила Жовтяк.

Она констатировала, что статистика зарегистрированных безработных сегодня не отражает реальное состояние безработицы.

"В то же время можно сказать, что в Украине работа есть. И это очень наглядно видно из увеличенного количества вакансий. Кроме того, на сегодняшний день растет количество зарегистрированных безработных за счет того, что обращаются внутренне перемещенные граждане", - подчеркнула Жовтяк.

Отметим, что недавно Минобороны объявило о начале сотрудничества с Государственной службой занятости.

Теперь вакансии, которые размещаются военными частями на платформе https://defence.robota.ua/ от robota.ua, будут публиковаться на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.

На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины.

Мужчины боятся мобилизации

Заметим, что во время военного положения мужчины обязаны предъявлять военный билет для получения статуса безработного. Его также нужно предъявлять во время трудоустройства.

Поэтому предприятия, которым не дали брони от мобилизации, теряют идущих на войну работников, а новых тоже не могут нанять — мужчины стараются не трудоустраиваться официально, чтобы избежать призыва. Они опасаются, что данные о них попадут в ТЦК.

Мягкая мобилизация или рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту «Рекрутинг» присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua и платформа по поиску работы robota.ua .

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.