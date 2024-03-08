Закон о мобилизации: в НБУ уверяют, что не фиксируют рекордного снятия средств с банков

В Национальном банке не видят заметного влияния законопроекта о мобилизации на отток средств со счетов украинцев в банках, более того, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и дальше увеличивались.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

"Пришло время расставить все точки над "і" в вопросе якобы оттока средств со счетов украинцев в банках. Тема оказалась очень соблазнительной для манипуляций и искажений, особенно в контексте обсуждения закона о мобилизации. В изречении "Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами через закон о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности", - отметил Пышный.

По его словам, в НБУ подробно проанализировали динамику средств на счетах в декабре-феврале.

"Во-первых, основное влияние на динамику средств на счетах оказали сезонные факторы. Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время. Бизнес и государство пытаются завершить все расчеты, в том числе и по зарплатам, до конца года, а в начале следующего года население эти средства тратит или инвестирует", - подчеркнул Пышный.

Он сообщил, что за 2023 год объем гривневых средств на счетах населения в банках увеличился на 121 млрд грн, или на 20,5%, и достиг исторического максимума – 711 млрд грн.

"Мы не увидели заметного влияния законопроекта о мобилизации. Более того, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и дальше увеличивались. Кроме того, профильный комитет парламента четко сформулировал, что не будет поддерживать норму по блокированию счетов. Это возможно, как и сейчас, исключительно в судебном порядке", - подчеркнул Пышный.

Он добавил, что никаких прорывных новаций по раскрытию банковской тайны Национальный банк в феврале не утверждал. Регулятор лишь уточнил терминологию согласно изменениям в законодательстве относительно доступа к информации уполномоченными государственными органами.

Как отметил Пышный, НБУ и дальше будет поддерживать инициативы, направленные против теневого сектора, в то же время строго отстаивая защиту конфиденциальности банковских операций в соответствии с мировыми стандартами.

"В течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн", - сообщил глава НБУ .

Уклонистам не будут блокировать банковские карты

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в рамках существующего на сегодняшний день законодательного поля финансово ограничить лиц, уклоняющихся от мобилизации в Украине, нельзя.

"Любая информация, имеющаяся в банках и касающаяся каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве - по решению суда", - объясняла тогда Рожкова.

Как сообщил депутат Федор Вениславский, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации.

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.п. - мы в комитете эту норму отклонили. Поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона", - заявил Вениславский.