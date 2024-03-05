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Категория
Банки
Дата публикации

Нацбанк подтвердил статус системной важности для 15 банков

НБУ
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, находившихся в этом перечне в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Итак, в 2024 году в перечне системно важных остались следующие банки (в скобках указана общая сумма вкладов):

  • АО КБ "ПриватБанк" (464,1 млрд. грн.);
  • АО "Ощадбанк" (192,7 млрд грн);
  • АО "Универсал Банк" (85,4 млрд грн);
  • АО "Райффайзен Банк" (68,9 млрд. грн.);
  • АО "УкрСиббанк" (58,8 млрд грн);
  • АО "Пумб" (52,6 млрд. грн.);
  • АО "Сенс Банк" (49,2 млрд грн);
  • АО "Укрэксимбанк" (38,9 млрд. грн.);
  • АБ "Укргазбанк" (35,5 млрд грн);
  • АО "Отп Банк" (30,7 млрд грн);
  • АО "Кредобанк" (20,2 млрд. грн.);
  • АО "Креди Агриколь Банк" (19 млрд грн);
  • АО "А-Банк" (16,3 млрд грн);
  • АБ "Пивденный" (16,1 млрд грн);
  • АО "Таскомбанк" (11,1 млрд. грн.).

Национальный банк Украины определяет системно важные банки по следующим критериям:

1) Размер банка. Показатели, характеризующие этот критерий, таковы:

  • общие активы; 
  • средства физических лиц, хозяйствующих субъектов и небанковских финансовых учреждений;

2) Степень финансовых взаимосвязей. Показатели, характеризующие этот критерий, таковы:

  • средства, размещенные в других банках; 
  • средства, привлеченные от других банков;

3) Направление деятельности. Показателем, характеризующим этот критерий, есть кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования в промышленность, сельское хозяйство и строительство.

В частности, к началу 2024 года объем средств в банках был таким:

Фото 2 — Нацбанк подтвердил статус системной важности для 15 банков

Согласно сообщению регулятора, перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 29 февраля 2024 года №70-рш "Об определении системно важных банков".

Напомним, в 2023 году в соответствующий список добавили АО "Креди Агриколь Банк", увеличив перечень системно важных банков с 14 до 15 учреждений. В 2022 году список насчитывал 14 учреждений, вместе с возвращенным в него "Кредобанком". "Альфа-Банк", находившийся в перечне в 2022 году, сменил название на "Сенс Банк" .

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко