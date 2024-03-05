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Нацбанк підтвердив статус системної важливості для 15 банків
Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.
Отже, у 2024 році в переліку системно важливих залишились наступні банки (у дужках вказана загальна сума вкладів):
- АТ КБ "ПриватБанк" (464,1 млрд грн);
- АТ "Ощадбанк" (192,7 млрд грн);
- АТ "Універсал Банк" (85,4 млрд грн);
- АТ "Райффайзен Банк" (68,9 млрд грн);
- АТ "Укрсиббанк" (58,8 млрд грн);
- АТ "Пумб" (52,6 млрд грн);
- АТ "Сенс Банк" (49,2 млрд грн);
- АТ "Укрексімбанк" (38,9 млрд грн);
- АБ "укргазбанк" (35,5 млрд грн);
- АТ "Отп Банк" (30,7 млрд грн);
- АТ "Кредобанк" (20,2 млрд грн);
- АТ "Креді Агріколь Банк" (19 млрд грн);
- АТ "А-Банк" (16,3 млрд грн);
- АБ "Південний" (16,1 млрд грн);
- АТ "Таскомбанк" (11,1 млрд грн);
Згідно з повідомленням регулятора, перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 лютого 2024 року №70-рш "Про визначення системно важливих банків".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, у 2023 році до відповідного списку додали АТ "Креді Агріколь Банк", збільшивши перелік системно важливих банків з 14 до 15 установ. У 2022 році список налічував 14 установ, разом із повернутим до нього "Кредобанком". "Альфа-Банк", який знаходився у переліку 2022 року, змінив назву на "Сенс Банк".
Фото: ua.depositphotos.com