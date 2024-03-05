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Категорія
Банки
Дата публікації

Нацбанк підтвердив статус системної важливості для 15 банків

НБУ
Фото: Depositphotos

Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Отже, у 2024 році в переліку системно важливих залишились наступні банки (у дужках вказана загальна сума вкладів):

  • АТ КБ "ПриватБанк" (464,1 млрд грн); 
  • АТ "Ощадбанк" (192,7 млрд грн); 
  • АТ "Універсал Банк" (85,4 млрд грн); 
  • АТ "Райффайзен Банк" (68,9 млрд грн); 
  • АТ "Укрсиббанк" (58,8 млрд грн); 
  • АТ "Пумб" (52,6 млрд грн); 
  • АТ "Сенс Банк" (49,2 млрд грн); 
  • АТ "Укрексімбанк" (38,9 млрд грн); 
  • АБ "укргазбанк" (35,5 млрд грн); 
  • АТ "Отп Банк" (30,7 млрд грн); 
  • АТ "Кредобанк" (20,2 млрд грн); 
  • АТ "Креді Агріколь Банк" (19 млрд грн); 
  • АТ "А-Банк" (16,3 млрд грн); 
  • АБ "Південний" (16,1 млрд грн); 
  • АТ "Таскомбанк" (11,1 млрд грн);
Фото 2 — Нацбанк підтвердив статус системної важливості для 15 банків

Згідно з повідомленням регулятора, перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 лютого 2024 року №70-рш "Про визначення системно важливих банків".

Нагадаємо, у 2023 році до відповідного списку додали АТ "Креді Агріколь Банк", збільшивши перелік системно важливих банків з 14 до 15 установ. У 2022 році список налічував 14 установ, разом із повернутим до нього "Кредобанком". "Альфа-Банк", який знаходився у переліку 2022 року, змінив назву на "Сенс Банк".

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко