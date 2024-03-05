Нацбанк підтвердив статус системної важливості для 15 банків

Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Отже, у 2024 році в переліку системно важливих залишились наступні банки (у дужках вказана загальна сума вкладів):

АТ КБ "ПриватБанк" (464,1 млрд грн);

АТ "Ощадбанк" (192,7 млрд грн);

АТ "Універсал Банк" (85,4 млрд грн);

АТ "Райффайзен Банк" (68,9 млрд грн);

АТ "Укрсиббанк" (58,8 млрд грн);

АТ "Пумб" (52,6 млрд грн);

АТ "Сенс Банк" (49,2 млрд грн);

АТ "Укрексімбанк" (38,9 млрд грн);

АБ "укргазбанк" (35,5 млрд грн);

АТ "Отп Банк" (30,7 млрд грн);

АТ "Кредобанк" (20,2 млрд грн);

АТ "Креді Агріколь Банк" (19 млрд грн);

АТ "А-Банк" (16,3 млрд грн);

АБ "Південний" (16,1 млрд грн);

АТ "Таскомбанк" (11,1 млрд грн);

Згідно з повідомленням регулятора, перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 лютого 2024 року №70-рш "Про визначення системно важливих банків".

Нагадаємо, у 2023 році до відповідного списку додали АТ "Креді Агріколь Банк", збільшивши перелік системно важливих банків з 14 до 15 установ. У 2022 році список налічував 14 установ, разом із повернутим до нього "Кредобанком". "Альфа-Банк", який знаходився у переліку 2022 року, змінив назву на "Сенс Банк".

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