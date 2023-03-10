НБУ обновил список системно важных банков: список увеличился

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков, добавив в него АО "Креди Агриколь Банк". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Сейчас соответствующий список содержит 15 учреждений:

АО "А-Банк";

АО "Креди Агриколь Банк";

АО "Кредобанк";

АО "ОТП Банк";

АО "Ощадбанк";

АБ "Южный";

АО КБ "Приватбанк";

АО "ПУМБ";

АО "Райффайзен Банк";

АО "Сенс Банк";

АО "Таскомбанк";

АБ "Укргазбанк";

АО "Укрэксимбанк";

АО "Укрсиббанк";

АО "Универсал Банк".

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

В 2022 году в список включили 14 банков, вернув в него "Кредобанк". А "Альфа-Банк", который был в перечне того года, сменил название на "Сенс Банк".

Напомним, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий спецпроцедуру для возможного вывода системно важного банка с рынка во время войны. Речь идет о возможности национализировать финучреждение, которое утратило ликвидность, без докапитализации со стороны государства.