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Банки
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НБУ обновил список системно важных банков: список увеличился

Национальный банк Украины, НБУ
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков, добавив в него АО "Креди Агриколь Банк". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Сейчас соответствующий список содержит 15 учреждений:

  • АО "А-Банк";
  • АО "Креди Агриколь Банк";
  • АО "Кредобанк";
  • АО "ОТП Банк";
  • АО "Ощадбанк";
  • АБ "Южный";
  • АО КБ "Приватбанк";
  • АО "ПУМБ";
  • АО "Райффайзен Банк";
  • АО "Сенс Банк";
  • АО "Таскомбанк";
  • АБ "Укргазбанк";
  • АО "Укрэксимбанк";
  • АО "Укрсиббанк";
  • АО "Универсал Банк".

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

В 2022 году в список включили 14 банков, вернув в него "Кредобанк". А "Альфа-Банк", который был в перечне того года, сменил название на "Сенс Банк".

Напомним, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий спецпроцедуру для возможного вывода системно важного банка с рынка во время войны. Речь идет о возможности национализировать финучреждение, которое утратило ликвидность, без докапитализации со стороны государства.