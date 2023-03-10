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НБУ обновил список системно важных банков: список увеличился
Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков, добавив в него АО "Креди Агриколь Банк". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Сейчас соответствующий список содержит 15 учреждений:
- АО "А-Банк";
- АО "Креди Агриколь Банк";
- АО "Кредобанк";
- АО "ОТП Банк";
- АО "Ощадбанк";
- АБ "Южный";
- АО КБ "Приватбанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк";
- АО "Сенс Банк";
- АО "Таскомбанк";
- АБ "Укргазбанк";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "Укрсиббанк";
- АО "Универсал Банк".
Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.
В 2022 году в список включили 14 банков, вернув в него "Кредобанк". А "Альфа-Банк", который был в перечне того года, сменил название на "Сенс Банк".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий спецпроцедуру для возможного вывода системно важного банка с рынка во время войны. Речь идет о возможности национализировать финучреждение, которое утратило ликвидность, без докапитализации со стороны государства.