НБУ ликвидировал Форвард Банк

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "БАНК ФОРВАРД".

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Об этом 8 марта сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор при принятии решения руководствовался требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и принял во внимание соответствующее предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Национальный банк принял решение от 07 марта 2023 года № 90-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "БАНК ФОРВАРД" с 8 марта 2023 года", - говорится в сообщении НБУ.

Форвард Банк принадлежит россиянину Рустаму Тарико. В октябре 2022 года указом президента было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применили персональные санкции.

Напомним, что НБУ отнес Форвард Банк в категорию неплатежеспособных 7 февраля. 13 февраля ФГО объявил поиск инвестора для вывода этого финучреждения из рынка. Впоследствии срок подачи конкурсных предложений было продолжено до 3 марта.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 марта приступил к выплатам вкладчикам неплатежеспособного Форвард Банка средств по депозитам, срок действия которых истек до 7 февраля включительно, и с текущих счетов.

Согласно законодательству, ФГВФЛ возмещает клиенту банка максимум 200 000 гривен. Особый статус имеет только Ощадбанк, что указано в законе "О банках и банковской деятельности". Вкладчики госбанка получают от государства гарантию возврата полной суммы депозита. Однако такие правила действуют в мирное время.

Для всех кредиторов банков, которые были или будут лишены лицензии после начала полномасштабного российского вторжения, действует норма о гарантии возврата 100% депозитов в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев после его завершения.