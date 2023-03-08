ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

НБУ ликвидировал Форвард Банк

Форвард Банк, ликвидация Форвард Банка, выплаты вкладчикам Форвард Банка
Форвард Банк сочли неплатежеспособным после того, как на его владельца наложили санкции

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "БАНК ФОРВАРД".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом 8 марта сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор при принятии решения руководствовался требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и принял во внимание соответствующее предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Национальный банк принял решение от 07 марта 2023 года № 90-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "БАНК ФОРВАРД" с 8 марта 2023 года", - говорится в сообщении НБУ.

Форвард Банк принадлежит россиянину Рустаму Тарико. В октябре 2022 года указом президента было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применили персональные санкции.

Напомним, что НБУ отнес Форвард Банк в категорию неплатежеспособных 7 февраля. 13 февраля ФГО объявил поиск инвестора для вывода этого финучреждения из рынка. Впоследствии срок подачи конкурсных предложений было продолжено до 3 марта.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 марта приступил к выплатам вкладчикам неплатежеспособного Форвард Банка средств по депозитам, срок действия которых истек до 7 февраля включительно, и с текущих счетов.

Согласно законодательству, ФГВФЛ возмещает клиенту банка максимум 200 000 гривен. Особый статус имеет только Ощадбанк, что указано в законе "О банках и банковской деятельности". Вкладчики госбанка получают от государства гарантию возврата полной суммы депозита. Однако такие правила действуют в мирное время.

Для всех кредиторов банков, которые были или будут лишены лицензии после начала полномасштабного российского вторжения, действует норма о гарантии возврата 100% депозитов в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев после его завершения.

Автор:
Вита Молодан