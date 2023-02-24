НБУ аннулировал лицензии двум известным микрокредитным организациям

Национальный банк Украины применил к микрофинансовым организациям Mister Cash и CCloan меры влияния в виде отзыва (аннулирования) с 24 февраля лицензий на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита.

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Как говорится в сообщении регулятора, такие решения принял в пятницу его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг.

"По результатам внеплановых инспекционных проверок были выявлены факты многочисленных нарушений требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг в деятельности ООО "Мистер Кэш" и ООО "CC Лоун"", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о нарушении законов о потребительском кредитовании, о финуслугах и государственном регулировании рынков финуслуг, об электронной коммерции, а также Гражданского кодекса.

Кроме того, установлено, что эти компании нарушили Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финучреждений о предоставлении средств в ссуду от 3 ноября 2021 года, Правила расчета небанковскими финучреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки потребкредита от 11 февраля 2021 года.

Наконец, по мнению Нацбанка, они нарушили и Положение о лицензировании и регистрации предоставителей финуслуг и условиях осуществления ими деятельности от 24 декабря 2021 года.

Как подчеркивает регулятор, после отзыва лицензии финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. При этом отзыв лицензий не освобождает финучреждение от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финуслуг.

Отметим, что в ноябре 2022 года НБУ уже штрафовал CCloan на 85 тысяч гривен за несоблюдение требований к договору о потребительском кредите, а в декабре такой же штраф получил Mister Cash. В январе регулятор дважды штрафовал Mister Cash за неэтичное поведение, нарушавшее "коллекторский" закон. Кроме того, в феврале НБУ оштрафовал сразу на 2,3 миллиона гривен за заключение договоров не в письменной форме страховую компанию "Опика", входящую вместе с CCloan и Mister Cash в группу СС Capital.

По данным на сайте НБУ, CCloan в январе-сентябре получила выручку в 434 миллиона гривен, а Mister Cash - 286,8 миллиона гривен (12-е и 19-е место среди всех финкомпаний), их убытки составили 60 и 47,6 милиона гривен соответственно, а размер активов - 257,2 и 106,1 миллиона гривен.